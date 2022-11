Grupo da Argentina na Copa do Mundo de 2022: seleções, calendário de jogos e classificação

Arábia Saudita, México e Polônia disputam as vagas com o time sul-americano na primeira fase do torneio.

Arábia Saudita, México e Polônia compõem o grupo da Argentina na Copa do Mundo 2022. Os times fizeram sua estreia no dia 22 de novembro, a seleção árabe protagonizou a primeira zebra derrotando a equipe de Lionel Messi. O jogo entre as outras duas equipes terminou em empate.

O grupo da Argentina é composto pela seleção do México, Arábia Saudita e Polônia. Veja o histórico dos times e suas convocações para a Copa do Mundo 2022.

Argentina na Copa do Mundo 2022

A Argentina chegou ao Catar como uma das seleções favoritas para disputar o título em dezembro por conta de sua trajetória antes da Copa. Contudo, a equipe acabou sofrendo uma derrota por 2x1 em sua estreia contra a Arábia Saudita na terça-feira (22). Ainda assim, o time vem de uma boa campanha, se classificando em segundo lugar nas eliminatórias, sem nenhuma derrota. A Argentina do craque Messi é também a atual campeã da Copa América. Veja a convocação da seleção.

Gol: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) e Franco Armani (River Plate)

Zaga: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal).

Meio de campo: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Ataque: Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás González (Fiorentina), Paulo Dybala (Roma) e Joaquín Correa (Inter de Milão).

Veja também: Próximo jogo da Argentina na Copa do Catar

México - Grupo da Argentina na Copa do Catar

Quando o assunto é Copa do Mundo, o México coleciona más memórias. Nas últimas sete edições, o time foi eliminado nas oitavas de final. A seleção se classificou para quase todos os mundiais, mas nunca chegou nas semifinais. A equipe passou em segundo lugar nas eliminatórias do Catar com seis vitórias e duas derrotas.

Gol: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) e Rodolfo Cota (León).

Zaga: Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araujo (América), Gerardo Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Jorge Sánchez (Ajax) e Johan Vásquez (Cremonese).

Meio de campo: Edson Álvarez (Ajax), Roberto Alvarado (Chivas), Uriel Antuna (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Andrés Guardado (Betis), Erick Gutiérrez (PSV), Héctor Herrera (Dynamo), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul) e Luis Romo (Monterrey).

Ataque: Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolves), Lozano (Napoli), Henry Martín (América) e Alexis Vega (Chivas).

Arábia Saudita

Embora a Arábia Saudita não tenha um grande histórico no futebol ou na Copa do Mundo, o time fez uma passagem tranquila nas eliminatórias e garantiu a vaga antes do fim da seleção. A equipe árabe contratou em 2021 o técnico Hervé Renard, que comandou Angola e Costa do Marfim. A Arábia Saudita, embora esteja longe de ser a favorita de seu grupo, protagonizou a primeira zebra do Catar, vencendo a Argentina em sua estreia.

Gol: Muhammad Al-Owais (Al-Hilal), Muhammad Al-Yami (Al-Shabab) e Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr).

Zaga: Ali Al-Bilahi (Al-Hilal), Hassan Al-Timbukti (Al-Shabab), Abdullah Mado (Al-Nassr), Muhammad Al-Buraik (Al-Hilal), Yasser Al-Shahrani (Al Hilal), Abdul-Ilah Al-Omari (Al-Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al-Nassr) e Saud Abdul Hamid (Al-Hilal).

Meio de campo: Nasser Al-Dosari (Al-Hilal), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Abdul-Ilah Al-Maliki (Al-Hilal), Muhammad Kanoo (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha Club), Abdullah Ateef (Al Hilal), Sami Al-Najai (Al-Nassr) e Salman Al-Faraj (Al-Hilal).

Ataque: Salem Al-Dosari (Al-Hilal), Hattan Bahbri (Al-Shabab), Fahd Al-Mawlid (Al-Shabab), Nawad Al-Abed (Al Shabab), Al-Aboud (Al-Ittihad), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal), Firas Al-Braikan (Al-Fateh) e Haitham Asiri (Al-Ahli).

Polônia - Grupo da Argentina na Copa do Mundo

Embora a Polônia conte com a presença do astro Lewandowski, a trajetória do time até o Catar não foi fácil. A seleção se classificou na repescagem vencendo o jogo final contra a Suécia por 2x0. A equipe também não teve boa campanha na Eurocopa do ano passado e foi eliminada ainda na fase de grupos. Veja a convocação da Polônia para 2022.

Gol: Szczesny (Juventus), Skorupski (Bologna) e Dragowski (Spezia).

Zaga: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Matty Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Légia Varsóvia), Jakub Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont Foot) e Zalewski (Roma).

Meio de campo: Krystian Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab Riad), Michal Skoras (Lech Poznań), Szymanski, Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli) e Zurkowski (Fiorentina).

Ataque: Lewandowski (Barcelona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana) e Swiderski (Charlotte FC).

Jogos do grupo C

O grupo da Argentina na Copa vai fazer seus jogos dos dias 22, 26 e 30 de novembro. Veja os horários.

22 de novembro (terça-feira)

Argentina X Arábia Saudita

Horário: 7h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Lusail

Resultado: Arábia Saudita 2 X 1 Argentina

México X Polônia

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádia 974

Resultado: 0x0

26 de novembro (sábado)

Polônia X Arábia Saudita

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Cidade da Educação

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

Argentina X México

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

30 de novembro (quarta-feira)

Argentina X Polônia

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio 974

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

Arábia Saudita X México

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, Globoplay e Fifa+

Leia também: