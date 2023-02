Equipe do Manchester enfrenta o Bournemouth neste sábado; somente o streaming vai transmitir as emoções do jogo

Jogo do Manchester City hoje: onde vai passar ao vivo e horário (25/02)

O Manchester City pode assumir a liderança do Campeonato Inglês se vencer o Bournemouth. A partida acontece neste sábado, 25 de fevereiro, às 14h30 (Horário de Brasília), no Vitality Stadium. O jogo do Manchester City hoje é válido pela vigésima quinta rodada da competição.

Que horas é o jogo do Manchester City hoje?

O jogo do Manchester City no Campeonato Inglês hoje contra o Bournemouth começa às 14h30, horário de Brasília, neste sábado em 25 de fevereiro de 2023.

O pontapé inicial na partida hoje em estados como Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul vai ser às 13h30, pela diferença no horário entre as cidades.

Na Inglaterra, país em que acontece o confronto, o início vai ser às 17h30, no horário local. O Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

Transmissão jogo do Bournemouth x Manchester City hoje

O jogo do Manchester City hoje tem transmissão no Star Plus, às 14h30, horário de Brasília.

Sem qualquer transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo entre Bournemouth e Manchester City neste sábado através do serviço de streaming para assinantes.

O torcedor que já é assinante pode sintonizar no site, através do navegador, ou no aplicativo do celular, tablet, smartv ou videogames. Para se tornar assinante é só entrar no site e escolher o melhor pacote ao seu bolso.

Dá para torcer de qualquer lugar do Brasil.

Bournemouth x Manchester City

O duelo entre as equipes de Bournemouth e Manchester City neste sábado vai ser o de número 15, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os Citizens colecionam 13 vitórias e uma vitória para o time vermelho.

O último encontro entre os dois aconteceu em 13 de agosto de 2022, atual temporada, pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O City venceu por 4 a 0, somando os três pontos na parte de cima da tabela.

O Bournemouth vem de vitória em cima do Wolves. O resultado, porém, não tirou o elenco da parte de baixo da tabela, em 17º lugar com 21 pontos. Com apenas um ponto a mais que o primeiro colocado na zona de rebaixamento, o elenco precisa somar os três pontos neste sábado para escapar da degola.

O Manchester City, entretanto, chegou a ocupar a liderança da Premier League, mas logo foi destronado pelo Arsenal novamente, principalmente porque empatou na última rodada. O time de Guardiola vem na segunda posição com 52 pontos e, se vencer neste sábado, pode assumir novamente a primeira posição.

Escalação do Bournemouth: Neto; Viña, Senesi, Stephens, Smith; Billing, Rothwell, Anthony, Traoré; Ouattara e Solanke.

Escalação do Manchester City: Ederson; Akanji, Dias, Aké; Rodri, Bernardo Silva, Walker, Gundogan; Mahrez, Haaland e Jack Grealish.

Quem vai apitar o jogo de hoje

Quem vai apitar o jogo do Manchester City hoje vai ser Paul Tierney, válido pela 25ª rodada neste sábado, no Campeonato Inglês.

Os assistentes determinados foram Constantine Hatzidakis e Neil Davies, enquanto o quarto árbitro vai ser Gavin Ward.

No VAR, árbitro de vídeo, a responsabilidade fica com Andy Madley e o assistente Gary Beswick.

Jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além do jogo do Manchester City hoje, confira a programação da vigésima quinta rodada no Campeonato Inglês neste fim de semana.

Sexta-feira, 24/02:

Fulham 1 x 1 Wolves

Sábado, 25/02:

Everton x Aston Villa - 12h (Horário de Brasília)

Leicester x Arsenal - 12h (Horário de Brasília)

West Ham x Nottingham Forest - 12h (Horário de Brasília)

Leeds x Southampton - 12h (Horário de Brasília)

Bournemouth x Manchester City - 14h30 (Horário de Brasília)

Crystal Palace x Liverpool - 16h45 (Horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Tottenham x Chelsea - 10h30 (Horário de Brasília)

