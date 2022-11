Jogo do Tottenham e Liverpool hoje: onde vai passar ao vivo (06/11/2022)

Clássico no futebol inglês é válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês na temporada

Tem clássico inglês neste domingo! Tottenham e Liverpool se enfrentam pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês a partir das 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país. O jogo do Tottenham e Liverpool hoje vai ser no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

Onde vai passar jogo do Tottenham e Liverpool hoje ao vivo

O jogo do Tottenham e Liverpool hoje vai passar na ESPN e Star +, a partir das 13h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

O canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquirir a emissora na programação.

Também dá para assistir no aplicativo do Star +, disponível somente para assinantes no celular, tablet, computador ou smartv se o aparelho for compatível.

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres.

TV: ESPN

Online: Star + no aplicativo ou no site www.starplus.com

Informações de Tottenham e Liverpool hoje

O Tottenham se classificou para as oitavas de final da Champions em primeiro lugar no grupo no meio da tabela. Por isso, concentra-se 100% neste domingo pelo Campeonato Inglês. Os Spurs aparecem em terceira posição com 26 pontos com oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o Liverpool ocupa a nona posição com 16 pontos com quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas na Premier League. O time lutou até o fim na Liga dos Campeões, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final em segundo lugar no grupo A, atrás do Napoli.

Escalações:

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Davies, Lenglet, Dier; Perisic, Hojbjerg, Bentacur, Sessegnon, Bissouma; Harry Kane e Lucas Moura.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino e Núñez.

O técnico Antonio Conte confirmou que Richarlison, Cristian Romero e Heung-Min Son estão fora do plantel de jogadores.

Já o Liverpool não terá Artur, Matip, Luis Diaz, Keita e Diogo Jota seguem indisponíveis por lesões.

Quem ganhou mais Tottenham ou Liverpool?

O Liverpool é quem mais ganhou o clássico contra o Tottenham na história do futebol, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Em 144 partidas disputadas, o Liverpool contabiliza 71 vitórias, além de 36 empates e 37 triunfos para os Spurs no clássico. No quesito gols, entretanto, os Reds contabilizam 236 gols marcados e 168 gols do Tottenham.

A última vez que se enfrentaram foi em 07 de maio de 2022, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês no Anfield Stadium. O placar de 1 a 1 deu apenas um empate para os dois times.

