Onde assistir Aston Villa x Arsenal ao vivo na Premier League hoje (18/02)

Derrotado para o City no meio da semana, o Arsenal perdeu a liderança do Campeonato Inglês. Para retomar a sua posição em busca do tão sonhado título, os Gunners vão enfrentar o Aston Villa neste sábado, 18 de fevereiro, no Villa Park. A bola rola às 09h30 (Horário de Brasília) e a transmissão vai ser apenas na TV fechada.

Como assistir Aston Villa x Arsenal ao vivo, link de transmissão e horário de início

O jogo do Arsenal hoje tem transmissão na ESPN e Star Plus, às 09h30, horário de Brasília.

Pontapé inicial: 09h30, horário de Brasília

Canal de TV: ESPN

Online: Star +

No Brasil, só o canal ESPN exibe o Campeonato Inglês na temporada. Só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Os números dos canais para sintonizar são 70 / 570 (Claro), 198 / 598 (Sky), 70 / 160 (Oi), 343 (BLUTV) e 570 / 462 / 875 / 47 (Vivo).

Outra opção é o Star +, para todos os assinantes da plataforma. Dá para sintonizar no site (www.starplus.com) no computador como nos aplicativos através do celular, tablets, videogames e até na smartv.

Escalações e notícias dos times:

Os anfitriões não podem contar com Diego Carlos e Jed Steer, ambos lesionados.

Para o técnico Arteta, Gabriel Jesus segue lesionado e em trabalho de recuperação. Já Elneny e Rowe também continuam indisponíveis.

Provável escalação do jogo do Aston Villa hoje: Martínez; Digne, Konsa, Chambers, Young; Buendía, Luiz, Kamara, Ramsey; Bailey e Watkins.

Provável escalação do jogo do Arsenal hoje: Ramsdale; Saliba, White, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Xhaka; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli.

Histórico de jogos

Os dois clubes, Aston Villa e Arsenal, já se enfrentaram 125 vezes, no Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

O elenco vermelho tem a vantagem com 58 vitórias, 31 empates e 36 para o Aston Villa, segundo dados do portal Transfermarkt. O último encontro foi em 31 de agosto de 2022, pela quinta rodada da Premier League, com vitória do Arsenal em cima do rival por 2 a 1, em casa.

Histórico e resultados do confronto direto:

Vitórias do Arsenal: 58

Empates: 31

Vitórias Aston Villa: 36

