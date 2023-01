Que horas é o jogo do Manchester United hoje e como assistir - 03/01/2023

O Manchester United recebe o Bournemouth nesta terça-feira, a partir das 17h (horário de Brasília), pela décima nona rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Manchester United hoje vai ser no Old Trafford, com transmissão ao vivo pela televisão. Confira tudo o que você precisa saber para assistir a Premier League no texto a seguir.

Como assistir jogo do Manchester United hoje na TV

O jogo do Manchester United hoje vai passar na ESPN a partir das 17h (horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal exibe a partida da Premier League nesta terça-feira para todos os estados do Brasil ao vivo. Porém, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO.

É necessário obter o canal na programação para assistir ao vivo a partida.

Nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão começa a partir das 16h, horário local.

Como assistir jogo do Manchester United hoje no streaming

Também dá para assistir o jogo do Manchester United hoje na Premier League através do Star+, plataforma de streaming para assinantes.

O streaming só pode ser acesso para assinantes. Dá para encontrar todos os pacotes no site (www.starplus.com) e também no aplicativo.

Para assistir, o torcedor tem a opção tanto no computador ou navegador pelo site como também no aplicativo para celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Manchester United x Bournemouth

Com três vitórias seguidas na Premier League, os Diabos Vermelhos superaram a saída de Cristiano Ronaldo após a Copa do Mundo. Em quarto lugar com 32 pontos, o grupo coleciona 10 vitórias, dois empates e duas derrotas na temporada. Se vencer nesta terça, desbanca o Newcastle mas apenas se o Arsenal vencer o adversário na rodada.

Do outro lado, o Bournemouth ocupa a 15ª posição com 16 pontos. Com dois pontos a mais que o primeiro da zona de rebaixamento na Premier League, o objetivo do grupo vermelho é se afastar da degola e subir na tabela para se aproximar das primeiras posições.

Escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Luke Shaw; Eriksen, Casemiro, Antony; Bruno Fernandes, Rashford e Martial.

Escalação do Bournemouth: Travers; Anthony, Smith, Senesi, Kelly, Zemura; Cook, Lerma, Dembélé; Solanke e Moore.

Jogos da Premier League hoje

Pela décima nona rodada do Campeonato Inglês, outros três embates serão realizados nesta terça-feira além do jogo do Manchester United hoje.

Confira os horários e onde ver cada um deles.

Brentford 3 x 1 Liverpool

Terça-feira (03/01):

Leicester x Fulham - 16h45 (ESPN 2 e Star +)

Arsenal x Newcastle - 16h45 (Star +)

Everton x Brighton - 16h45 (Star +)

Manchester United x Bournemouth - 17h (ESPN e Star +)

Quarta-feira (04/01):

Southampton x Notitngham Forest - 16h30

Leeds x West Ham - 16h45

Aston Villa x Wolves - 17h

Crystal Palace x Tottenham - 17h

Quinta-feira (05/01):

Chelsea x Manchester City - 17h

