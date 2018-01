RIO DE JANEIRO (Reuters) - A brasileira Vale e a norte-americana Mosaic alteraram acordo envolvendo a venda da Vale Fertilizantes, reduzindo o valor a ser recebido pela mineradora brasileira, em transação que deve ser concluída em breve, informaram ambas as empresas nesta terça-feira.

No novo acordo, a Vale explicou que irá reter participação acionária no terminal portuário Tiplam, no sudeste do Brasil, que anteriormente estava incluída na transação.

Com a conclusão do negócio, prevista para data próxima a 8 de janeiro, a Vale receberá aproximadamente 1,15 bilhão de dólares mais 34,2 milhões de ações da Mosaic, representando 8,9 por cento do capital total da Mosaic, explicaram as empresas em comunicados ao mercado. As ações da Mosaic fecharam o ano de 2017 cotadas a 25,66 dólares.

Quando foi anunciado, há pouco mais de um ano, o negócio envolvia um total de 2,5 bilhões de dólares, sendo 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão de dólares em ações ordinárias que seriam emitidas pela Mosaic.

Na ocasião, as empresas haviam anunciado que a norte-americana emitiria aproximadamente 42,3 milhões de ações, número que na época representava em torno de 11 por cento do total das ações ordinárias em circulação da Mosaic.

O fechamento da transação, segundo a Vale, "é mais um passo em direção à redução da dívida e simplificação do portfólio de ativos da Vale".

(Por Marta Nogueira)