Votalhada A Fazenda 2022: qual será o resultado da roça falsa

Ninguém vai sair do reality show da Record esta semana, mas ainda há uma competição rolando. Barbara, Deolane e Pétala brigam para ver quem vai conseguir vencer a roça falsa e passar alguns dias escondido no Rancho do confinamento. A votação comandada pelo Votalhada A Fazenda 2022 já conta com parciais que apontam o possível resultado desta disputa.

Como estão as parciais do Votalhada A Fazenda 2022 na roça falsa?

Quem acompanha reality show conhece o Votalhada, site que conta com duas enquetes extraoficiais famosas e faz análises das berlindas dos programas. Para conferir quem entre Bárbara, Deolane e Pétala tem a maior chance de vencer a roça falsa, consultamos as parciais do portal na faixa das 08h00 desta quinta-feira (1). Por enquanto, o favoritismo está do lado de Babi.

Site - 08h00

Na enquete Votalhada A Fazenda 2022 do site, Barbara dispara na votação da roça falsa e assume a liderança com folga. Dos mais de 3600 votos computados, 75% pertencem a atriz.

Na segunda posição, Deolane aparece com 23% dos votos. Ela está com uma diferença de 52% para o percentual de Babi e precisa se esforçar se quiser se recuperar e alcançar a adversária.

Já Pétala Barreiros não parece ter chances de vencer a berlinda falsa do reality show da Record TV. Na enquete Votalhada A Fazenda 2022, a influenciadora digital tem apenas 1% dos votos e amarga na lanterna.

Barbara Borges: 75% para vencer a roça falsa

Deolane Bezerra: 23% para vencer a roça falsa

Pétala Barreiros: 1% para vencer a roça falsa

Twitter - 08h00

Nas rede sociais, a enquete do Votalhada A Fazenda 2022 é publicada no Twitter. Por lá, Bárbara também tem sido apontada como campeã da berlinda fake. Na consulta, ela aparece com 69,7% do favoritismo do público. A segunda posição é de Deolane, que soma 29,3% dos mais de 7 mil votos computados na enquete.

Por último, aparece Pétala. Nesta parcial a influenciadora digital não consegue alcançar nem o 1% e soma apenas 0,9% da preferência do público, perdendo feio para as adversárias.

Barbara Borges: 69,7% para vencer a roça falsa

Deolane Bezerra: 29,3% para vencer a roça falsa

Pétala Barreiros: 0,9% para vencer a roça falsa

Formação da 11ª roça, a berlinda falsa

A berlinda desta semana contou com uma formação comum, assim como todas as demais semanas do programa. Apesar de se tratar de uma roça falsa, os peões não sabem nada disso no confinamento, por isso, as dinâmicas foram realizadas normalmente, para que ninguém desconfie de nada.

Pétala foi parar na disputa porque foi a mais votada da semana. Ela recebeu a maior quantidade de votos entre os peões da sede e por isso se tornou a segunda roceira. Nesta posição, ela pôde puxar alguém da baia e escolheu Bárbara Borges.

Como terceira roceira, Babi teve o poder de iniciar o Resta Um. A dinâmica de salvamentos foi curta, já que restam poucos participantes no confinamento. Por fim, Deolane Bezerra sobrou e se tornou a quarta roceira.

Pelé venceu o fazendeiro e deixou a roça falsa

Pelé Milflows estava na roça falsa porque foi a indicação da fazendeira da semana, Bia Miranda. No entanto, o peão teve sorte e conquistou o chapéu de chefão da semana pela segunda vez no programa. Assim, ele não compete contra as peoas na disputa de mentira.

Na prova do fazendeiro desta quarta-feira (30), que lhe rendeu a vitória, ele competiu apenas contra Deolane e Barbara. Pétala ficou de fora porque foi vetada durante a formação de roça desta semana. Ela foi alvo da chama vermelha, que estava nas mãos de Iran Malfitano.

Veja como foi a disputa pelo chapéu:

