Enquete BBB 21: votação do paredão de hoje (23/02/2021)

Hoje é dia de paredão no Big Brother Brasil. Karol Conká Gilberto e Arthur se enfrentam em uma berlinda de peso e precisam da ajuda do público para continuar no jogo. A rapper é uma das favoritas a deixar a casa. Vote na enquete BBB 21 e veja o percentual da eliminação desta terça-feira.

O participante mais votado deixa o programa ainda hoje. A atração vai ao ar logo após a novela “A Força do Querer”, a partir das 22h55.

Enquete BBB 21

Vote na enquete BBB 21 e nos conte a sua opinião.

Enquete BBB 21:quem deve ser eliminado no quarto paredão? Karol Conká

Gilberto

Arthur Votar

Quem sai hoje do BBB 21?

Para a alegria de muitos brasileiro, tudo indica que Karol Conká será realmente a eliminada do programa. A sister tem 96,41% dos votos na “Enquete BBB 21: quem deve ser eliminado?” do Jornal DCI. A porcentagem da cantora também é alta em enquetes de outros sites que cobrem os acontecimentos do reality show.

De acordo com o resultado parcial da enquete, Arthur e Gilberto estão totalmente fora de perigo. O instrutor de crossfit tem 2,86% dos votos até o momento e o percentual do pernambucano é de apenas 0,73%.

A votação fica disponível no site oficial do reality, o Gshow (https://gshow.globo.com), até o horário do programa, que hoje (23/2) começará as 22h40, horário de Brasília, segundo a programação oficial da Globo. Tiago Leifert sempre encerra a votação ao vivo e informa os brothers que a produção do programa já tem um resultado. Vote na enquete BBB 21.

Porcentagem de votos BBB 21 – Qual é o recorde?

O recorde a ser batido e que pode ser conquistado por Karol Conká na noite desta terça (23) é de Nego Di, que na semana passada recebeu 98,76% dos votos da berlinda. Esse recorde não era batido desde 2005, quando Aline conquistou os 95% de rejeição. Em 2018, a porcentagem de Patricia Leitte quase atingiu esse recorde e ficou na segunda posição das maiores rejeições do programa, com 94, 26% dos votos no paredão que a eliminou. Vote na enquete BBB 21.

