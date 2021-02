BBB21: Pocah já apanhou de Ludmilla? Conheça a história

Em 2012, quando ainda estava no começo da carreira, Ludmilla bateu em uma cantora que acusou ter roubado sua música. Quem era essa cantora? Ninguém mais ninguém menos que Pocah, hoje participante do BBB21 como convidada do time camarote.

Algumas atitudes da dona do hit “Não sou obrigada” no confinamento do BBB21 fizeram a internet relembrar o atrito entre a cantora e Ludmilla. Em entrevista ao programa de Danilo Gentili, em 2014, a funkeira contou detalhes da briga que teve com Pocah.

Como foi a briga entre Pocah e Ludmilla?

Em papo entre Danilo Gentili e Ludmilla sobre o hit “Recalcada”, o apresentador perguntou: “você já pegou alguma recalcada mesmo?”. “Já, a que roubou a minha música”, contou a cantora, se referindo a sister do BBB21. “Chegou a sair porrada?”, quis saber Danilo. Ludmilla disse que sim e o apresentador continuou questionando: “porrada de mão, com anel e tudo?”

“Eu estava sem anel”, disse. “Mas essa é a hora de usar o anel”, brincou Gentili. “Mas eu não sabia que ia brigar, esquentou meu sangue e eu dei um soco na cara dela”, contou a cantora. O apresentador quis saber qual foi a reação da participante do BBB21 após o soco e Ludmilla explicou: “caiu em cima da mesa e ficou falando cuidado com o rosto dela”. “É que eu estava em uma mesa de vidro, aí caiu e eu comecei a socar a cara dela”, completou a carioca.

Pocah negou ter roubado música de Ludmilla

Em declaração após a polêmica com Ludmilla ter se tornado pública, Pocah disse que a confusão foi um mal entendido e que não roubou nenhuma música. “Eu compus uma música que se chama Recalcada. Deram uma música que eu fiz para a Ludmilla gravar sem o meu consentimento. Eu nem sabia e ela, muito menos. Eu já tinha colocado a voz no estúdio. Parece que ela criou expectativa em cima da música que deram para ela, só que lançaram a música na minha voz e brigamos por este motivo”, disse a sister do BBB21.

Público quer show de Ludmilla no BBB21

Quem não está contente com a participação de Pocah no reality show tem pedido nas redes sociais por uma apresentação de Ludmilla em uma das festas do confinamento. “Petição pra colocarem a Ludmilla nesse BBB e ter o 2º round dela contra a Pocah”, disse uma fã do programa.

