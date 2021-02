BBB21: Karol Conká explica porque come banana de forma diferente

Após ser eliminada do BBB21, Karol Conká tem passado por uma bateria de entrevistas. Na noite desta quarta-feira (24) foi a vez da ex-sister participar do programa “A Eliminação” do canal Multishow. Durante o papo com Bruno de Luca e a ex-BBB Vivian Amorim, Karol falou sobre sua participação no reality show e fez revelações sobre uma curiosidade do público: o motivo da cantora comer banana de forma peculiar.

BBB21 – Por que Karol Conká come banana de jeito “estranho”?

Durante a entrevista, a cantora foi questionada por algo que viralizou nas redes sociais durante o tempo da curitibana no BBB21: a forma que ela come banana. Muita gente estranhou o jeito que a cantora escolheu para comer a fruta e a curiosidade ficou na cabeça de vários fãs do reality.

“A gente reparou que é bem diferente o seu estilo de comer banana”, disse Bruno de Luca. “É tipo um milho né Karol”, avaliou Vivian. “É sempre assim que você come?”, questionou o apresentador. “Não, é essa banana em específico”, respondeu a ex-sister do BBB21.

Karol então começou a explicar: “é banana da terra, ela já estava toda fungada e dentro dela é muito dura pra mastigar, então eu descobri que do lado de fora ela parece uma banana mais daquelas convencionais que a gente come. E ela tava abandonada na geladeira“. “Então esse estilo de comer banana é só dentro do BBB21, aqui fora é diferente?”, disse Bruno. “É, é outra coisa”, finalizou a dona do hit “Tombei“.

Karol explica sua forma peculiar de comer banana pic.twitter.com/O5TdAUj3xx — Hey, you! (@arquivovideo) February 25, 2021

Karol Conká quebrou recorde histório

Os 99,17% de Karol no quarto paredão do BBB21 não quebrou apenas os recordes de rejeição da versão brasileira do programa, mas de toda a história do reality show. “Seu amigo Nego Di ficou pouco tempo com a coroa de maiores votos da história do Big Brother e já vai te passar a coroa, como você está sentindo isso, esse recorde de todos os BBBs da história?”, perguntou Bruno de Luca.

“É deprimente”, disse a cantora. “Ah Karol, mas você gosta”, avaliou Vivian. “Assim não, acho que eu gostaria de entrar para história de outra maneira, mas enfim tenho que aceitar a realidade”, respondeu a ex-participante do BBB21.

