Resumo BBB21 hoje 25/2: veja como foi a madrugada com novo líder

Após a quinta prova do líder do Big Brother Brasil, a madrugada na casa não foi a das mais tranquilas, já que as escolhas do novo rei do pedaço causaram mágoa em alguns participantes que ficaram de fora do grupo vip. Após a coroação do novo líder, rolou papo de desabafo. Veja o Resumo BBB21 hoje, dia 25/2.

Quem ganhou a prova do líder do BBB21?

João é o novo rei do pedaço. O professor de geografia disputou a prova do líder ao lado de Camilla de Lucas, a dupla chegou na final e precisou realizar uma rodada apenas entre eles para ver quem dos dois seria o novo líder. Por dez pontos a mais em uma disputa de arremessos, João se tornou o quinto líder da edição e pôde levar Thaís, Camilla de Lucas, Carla Diaz, Viih Tube, Sarah e Lumena para o vip.

Na madrugada do BBB21, o professor teve sua coroação no quarto do líder. Antes de receber o cetro e a coroa, o brother mostrou as fotos da família para os colegas.

Gilberto e Juliette desabafaram sobre vip – Resumo BBB21 hoje 25/2

O pernambucano e a paraibana ficaram chateados por não serem escolhidos para a xepa. Ambos desabafaram sobre o assunto, mas foram compreensivos com a justificava de João, que disse ter escolhido Lumena para que a sister não sinta abandono e solidão agora que não tem mais Karol Conká na casa.

Após Juliette dizer que estava frustrada não pela comida do vip e sim porque considerava João um aliado, o novo líder do BBB21 disse que para ele as pulseiras do vip não são sinônimos de aliança no jogo e que Lumena não é uma das prioridades do professor.

Viih Tube falou para Juliette que estava chateada com o afastamento da sister, que antes era uma de suas melhores amigas no confinamento. “Eu precisava de você para algumas coisas, não é nem precisar, é sentir o amor, o carinho pela pessoa. E eu esperava isso de você”, desabafou a youtuber.

“A gente falou: ‘vamos estar juntas para tudo’. E é isso que eu esperava de você”, também disse a atriz durante a DR. Mais tarde, após o papo com Juliette, a participante do BBB21 desabafou sobre a conversa e disse que o desejo de afastamento veio da paraibana.

Eu queria que o BBB passasse um vídeo com flashback da @viihtube com @FreireJuliette assim, ó. pic.twitter.com/VpSQublLAW — joa1 🌵 (@joaouchoa) February 25, 2021

Karol Conká deixou uma aprendiz na casa Besta é quem acha que Viih Tube cuspideira realmente gosta da Juliette #BBB21 pic.twitter.com/1EuRSAtWz5 — eu sou camilla de lucas (@oh_anna_) February 25, 2021

Pocah chorou após veto em prova do líder

Pocah chorou muito no quarto colorido. “Eu tenho muitas cicatrizes, muitas dores e eu sabia que teria que tentar controlar aqui dentro. Eu não sou forte o tempo todo, tem hora que eu não consigo mais controlar. Eu não estou conseguindo voltar para mim, meu sentimento é que eu estou perdida”, desabafou a sister em papo com colegas do BBB21.

Sarah chegou a pedir desculpas à cantora pelo veto antes da quinta prova do líder do BBB21. A consultora de marketing disse que sabe que a funkeira está ansiosa para ver as fotos da família no quarto do líder, mas que a decisão do veto veio do medo que Pocah possa ser a única pessoa na casa que atualmente a colocaria direto no paredão.

