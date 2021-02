BBB 21: Rodolffo ‘puxa saco’ de Karol e leva invertida de sister

A recente aproximação de Rodolffo e Karol Conká no BBB 21 foi estranha para alguns confinados. Depois do brother elogiar a aparência da cantora, a dona do hit “Tombei” flechou o sertanejo no aplicativo de paquera da edição, o mesmo aplicativo que usou para iniciar o affair que teve com Arcrebiano.

Porém, nem todo mundo vê essa nova amizade como genuína e natural, em conversa na terceira festa do líder do BBB 21, em homenagem à liderança de Karol Conká, Juliette e Sarah debateram sobre o assunto.

BBB 21 – Sarah e Juliette estranharam nova amizade de Rodolffo

Em papo durante a festa de ontem, Sarah observou Rodolffo durante a comemoração e comentou com a paraibana: “ele foi se aproximar por achar que ela é uma pessoa forte”. “Ele tentou?”, questionou Juliette. “Desde o começo do jogo, tenho certeza”, afirmou a brasiliense.

“Eu não notei. Notei agora que o jogo virou”, contou a advogada, que completou criticando: “mas amiga, está feio”. “Mas eu acho que não é de pegar não, acho que é de amigo”, opinou Sarah. “Não, mas assim, tem uma certa seduçãozinha”, respondeu a sister do BBB 21. “Dela, dele acho q não. Será?”, questionou Sarah.

“Estou achando estranhíssimo isso. Sem brincadeira nenhuma, já vi ela tirando onda com a cara dele”, contou Juliette. “E ele não apelou?”, perguntou a consultora de marketing. “Ele não entendeu”, disse a participante do BBB 21. “E agora ele está achando o máximo as piadas dela, mas ela tira super onda com a cara dele. Tirava antes, não sei agora, mas está muito estranho”, concluiu Juliette.

Rodolffo colocou Karol em sua final dos sonhos

No Jogo da Discórdia desta segunda-feira (15) os brothers precisaram montar sua final dos sonhos. Todos escolheram dois colegas para fazerem companhia no pódio da final, Rodolffo levou Caio, seu amigo desde o começo do BBB21, e mostrou proximidade com a curitibana, pois também escolheu Karol Conká.

Jogo Da Discórdia 💥 Rodolffo monta seu pódio com:

– Rodolffo em 1º lugar

– Caio em 2º lugar

– Karol em 3º lugar ❌ E diz que Thaís não tem a menor chance de ganhar o programa#RedeBBB #BBB21 @iRodolffo pic.twitter.com/0PaUcWGBwk — Multishow em 🏠 (@multishow) February 16, 2021

