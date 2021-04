Festa de ontem do BBB21 tem Viih Tube machucada e Thaís com raiva

Na noite de ontem, quarta-feira (7), a produção deu início a festa do líder de Viih Tube, a comemoração seguiu pela madrugada desta quinta (8) e só se encerrou no período da manhã. Durante a festa, Viih Tube acabou machucada e precisou de atendimento, ao não poder ajudar a amiga, Thaís reclamou de Juliette, sister que tem despertado sua antipatia nos últimos dias. Veja como foi a festa de ontem do BBB21:

BBB21 Festa de ontem

A comemoração em homenagem a liderança de Viih Tube ganhou o tema de “Festa infantil”, a decoração da festa contava com cama elástica, gangorra, balanço, entre outros objetos vistos em celebrações de crianças. O cardápio também foi a caráter e ganhou cachorro-quente, brigadeiro e cajuzinho.

A festa de ontem do BBB21 começou com a música especial solicitada pela líder Viih Tube, “Girassol” de Priscilla Alcântara e Whindersson Nunes. Durante o momento, os brothers comemoraram que chegaram ao Top 10 da edição.

- PUBLICIDADE -

Viih Tube acabou machucada

Durante a festa de ontem do BBB21, Viih Tube acabou machucando o pé e precisou ser atendida pela equipe médica do programa. A sister revelou que o pé estava inchado e que no período da manhã teria que tomar remédio.

O pé de Viih Tube foi enfaixado e a confinada contou que durante o atendimento médico uma pomada foi aplicada no local da lesão, a sister também disse que precisaria usar gelo.

Thaís fica enciumada com Juliette

Depois que Viih Tube se machucou, Juliette ajudou a youtuber a trocar de roupa, o que deixou Thaís enciumada por não poder auxiliar a amiga. Quando retornou ao local da festa de ontem do BBB21, a dentista e Pocah conversaram sobre o “triângulo” que virou a amizade de Thaís e Viih Tube com a presença de Juliette.

- PUBLICIDADE -

“É ruim sentir ciúmes né? Eu odeio”, disse Pocah. “Não sei se é ciúmes, pode ser, mas é chateação”, respondeu Thaís. “Eu sei, você queria que ela reconhecesse”, avaliou a dona do hit “Não sou obrigada”. “Nem é isso, é da outra parte. Se acha”, reclamou Thaís durante o papo na festa de ontem do BBB21. A dentista também chegou a imitar o que Juliette disse no quarto cordel na hora que foi ajudar Viih Tube, debochando do que foi dito pela maquiadora.

Veja também:

Enquete: após a eliminação de Rodolffo, quem deve vencer?

Rodolffo na Ana Maria: 8 perguntas que o cantor respondeu no Mais Você

Boninho revela que chorou durante discurso de Tiago Leifert