BBB21: Boninho confirma novo paredão falso no BBB

O paredão falso do BBB21 mal acabou e o público já quer ver a dinâmica acontecendo de novo. Muita gente queria ver Juliette na berlinda fake, mas como o plano não deu certo e quem acabou emparedado na semana do paredão de mentira foi Carla Diaz, Arthur, João e Caio, Boninho já foi questionado se a dinâmica poderia acontecer novamente na edição. Veja o que o diretor comentou:

Vai ter mais paredão falso no BBB21?

Após a volta de Carla Diaz à casa do Big Brother, colocando assim fim ao paredão falso da edição, Boninho recebeu um pedido em um comentário no Instagram: “faz outro paredão falso com a Juliette“. “Ouvimos outro paredão falso? Será?”, sugeriu o chefão do reality show.

Boninho também recebeu pedidos por um novo paredão falso no BBB21 da tiktoker Pequena Lo. “Você pedindo, já”, respondeu o diretor da TV Globo.

O que você acha? Será que isso vai acontecer novamente no BBB21? Geralmente, esta é uma dinâmica que acontece apenas uma vez por temporada, no entanto, as coisas estão um pouco diferentes nesta temporada. Por exemplo, o Big Fone nunca costuma tocar mais de duas ou três vezes na mesma edição, é uma dinâmica que acontece poucos vezes, no entanto, no Big Brother de 2021, o telefone já tocou sete vezes, um recorde para o programa.

Se a produção do BBB21 resolver mudar a dinâmica do paredão falso também, quem sabe não vemos novamente um participante desta edição no quarto secreto.

Boninho confirmou votação aberta no reality

Outra dinâmica pedida nos comentários da publicação de Boninho foi uma votação aberta no BBB21, geralmente os brothers revelam seus alvos apenas no confessionário em papo com Tiago Leifert na noite de formação de paredão.

Boninho afirmou que a dinâmica acontecerá no BBB21, mas não deu uma data específica de quando isso irá acontecer no programa.

