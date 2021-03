Quem ganhou carro no BBB21? Confira os vencedores

Com exceção do grande prêmio de R$ 1,5 milhão, que é o sonho de todo mundo quem participa do Big Brother Brasil, o prêmio mais aguardado e disputado pelos confinados do reality show são os carros. Sempre surge alguma prova especial no programa em que a recompensa não é apenas uma liderança ou imunidade, mas também um veículo novinho. Nesta edição, três participantes já estão com um automóvel novo na garagem de casa. Veja quem teve sorte e ganhou um carro no BBB21 até agora:

Projota ganhou carro em prova do anjo do BBB21

O cantor ganhou um carro na sétima prova do anjo da edição, o brother levou um Fiat Strada na disputa. Segundo o portal AutoPapo, o veículo pode custar de R$ 63 mil a quase R$ 80 mil. O dono do hit “Ela Só Quer Paz” revelou que daria o veículo ao pai, que bateu o carro durante a pandemia.

Gilberto

O pernambucano disputou a última etapa da prova do líder da semana ao lado de Sarah e levou um Fiat Toro Ultra. O brother ganhou no BBB21 um carro que custa quase R$ 180 mil, segundo o AutoEsporte.

Quem ganhou o carro do jogo da discórdia do BBB21?

Na noite de segunda-feira (22), dia de jogo da discórdia, os brothers participaram de uma atividade diferenciada. Na dinâmica, que desta vez foi realizado na área externa, os participantes classificavam os colegas com adjetivos e trocavam dois brothers de plataforma. Ao final, Viih Tube e Pocah terminaram o jogo nas plataformas “conectividade” e “design robusto” e competiram por um Fiat Mobi Trekking. Pocah levou a melhor e foi quem ganhou o veículo que pode custar de R$ 38 mil a R$ 47 mil, de acordo com o AutoPapo.

