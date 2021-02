BBB21: como é Karol fora do reality? Veja o outro lado da paranaense

Karol Conká é um dos nomes mais citados do BBB21, assim como um dos mais odiados. No entanto, mesmo quando acompanhamos alguém 24 horas, não conhecemos a pessoa por completo, porque ações e personalidades nem sempre são as mesmas quando se está em um confinamento filmado.

Polêmica, Karol mostrou o seu pior lado no BBB21, mas será que ela é apenas isso? Separamos alguns momentos da cantora fora do reality show global para você conhecer também o outro lado da artista.

Sister do BBB21 se inspira na avó

Em 2020, Karol publicou uma foto da avó relembrando o relacionamento que teve com Dona Brasilina. A cantora falou sobre a avó ser uma de suas referências e contou que Dona Brasilina a encorajou na carreira musical.

“Ela me aconselhou a tomar cuidado com a euforia e enfatizou que eu podia ser o que eu quisesse e eu quis ser essa pessoa que usa a arte pra elevar a autoestima de quem precisa, quis ser potência pra incentivar outras mulheres a serem fortes e bem resolvidas”, escreveu a sister do BBB21.

Karol Conká é mãe

A cantora engravidou aos 19 anos de Jorge, que hoje é um jovem tem 15 anos de idade. Apesar de ainda estar no início da carreira, a hoje sister do BBB21 não desistiu da música e continuou trabalhando o quanto pôde entre a gestação, criação do filho e os palcos.

Cantora é amante de pets

E a participante do BBB21 não é só mãe do Jorge não, ela também é mãe de pet. A cantora adora citar e publicar fotos e vídeos da cachorrinha Chantilly.

Karol luta pela liberdade sexual feminina

Sem medo de censura, a sister do BBB21 fala o que pensa em suas músicas e luta pela liberdade de poder falar sobre a sexualidade feminina sem julgamentos, como na música Lalá.

BBB21 – Veja fotos da infância de Karol Conká

Karol do BBB21 na infância (Foto: Reprodução/Instagram) Karol publicou fotos da infância na rede social (Foto: Reprodução/Instagram) Karol criança (Foto: Reprodução/Instagram) Anterior 1 De 3 Próximo

