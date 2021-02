Fiuk fez aula para entrar no BBB21?

Uma polêmica tomou as redes sociais nesta primeira semana de BBB21 envolvendo o nome de Fiuk. O cantor foi acusado de ter tomado aulas antes de entrar no reality show. As teorias se dividiram nas redes: o ator foi acusado de ter tido aulas para levar um roteiro pronto para o programa, assim como rolaram acusações de que as aulas de Fiuk foram para o ensinar como agir no programa e ter frases prontas de “militância”.

A verdade é: sim, Fiuk teve aulas antes de entrar no BBB21, no entanto esse curso não é necessariamente voltado para quem vai participar de um reality show. O filho de Fábio Júnior estudou com duas historiadoras, Laís Roberta e Carol Sodré, para entender melhor minorias sociais.

Fiuk estudou com historiadora antes do BBB21

Fãs do programa descobriram que o filho de Fábio Júnior realizou um curso antes de participar no BBB21. A descoberta aconteceu por conta de uma das professoras de Fiuk no curso, a historiadora Laís Roberta, que publicou no Instagram, em 2020, que tinha acabado de dar aula para o cantor.

“Hoje dei minha primeira aula para o Fiuk e foi sensacional, que possamos abrir diversos diálogos análises incômodas”, escreveu Laís sobre o participante do BBB21.

O que Fiuk aprendeu no curso?

Durante as aulas, o brother do BBB21 estudou pautas como feminismo, racismo, padrões de beleza e a história de outras minorias sociais. Fiuk teria cursado com Laís e Carol para aprender como não ofender alguns grupos de pessoas, no entanto, o cantor tem sido criticado por atitudes e discursos na casa. Por isso, a professora de Fiuk também começou a ser criticada, ao Universa, a historiadora se defendeu: “não podemos nos responsabilizar sobre como os alunos reproduzem o conhecimento passado”.

Carol Sodré contou para o portal que o objetivo das aulas eram dar “um choque de realidade” no cantor e que ela e Laís foram procurados pelo produtor do filho de Fábio Júnior. “Eles queriam que eu desse um choque de realidade no Fiuk usando a História, porque ele, de fato, vive numa bolha. E a Laís foi contratada para falar sobre corpos e padrão de beleza. O homem branco, cis e hétero é mais escutado pelas pessoas, o que sai da boca dele é muito mais levado em conta do que sai da boca, por exemplo, da Camilla de Lucas, da Lumena e de outras mulheres que estão ali. Por isso achei que valeria a pena. Mas em nenhum momento nos chamaram para treinar o que ele iria falar no programa”, explicou a historiadora sobre sua relação com o participante do BBB21.

Leia também: desconstrução, lugar de fala e cis gênero: veja o ‘dicionário’ do BBB21

Fiuk está atuando no BBB21?

Alguns fãs do reality têm acusado o cantor de estar atuando no programa, há quem considere as ações do participante um personagem montado para o reality, principalmente por conta de chorar bastante e falar muito em pautas sociais.

Carol Sodré comentou para a Universa que o participante do BBB21 também chorou bastante em suas aulas: “várias vezes ele ficou constrangido e com cara de choque. Ele foi pego revendo muita coisa que ele nem sabia que era privilégio. Ele chorava muito nas aulas, e chegou a dizer que não queria ser um Prior na casa. Mas não compete a mim falar se era forçado. Ele se mostrou bastante sensibilizado com os conteúdos. Acho que ele foi pego, no mínimo, de surpresa pela quantidade de informações que estava recebendo”.

fiuk provando mais uma vez q é um péssimo ator pois nem conseguir ficar no personagem por mais de 5 dias ele conseguiu #BBB21 pic.twitter.com/z7CEQFSVCk — zofia 🎄 (@pontesofiaa) January 29, 2021

me incomoda muito esse jeito debochado do fiuk falando com juliette questionando sobre a profissão dela,e afirmando que ela não entende as coisas. o personagem não durou uma semana meu pai #BBB21 pic.twitter.com/a7A8pA7SZg — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) January 29, 2021

o fiuk conseguindo roubar o título de INSUPORTÁVEL e os padrão sendo sensatos. ele tá perdidasso no personagem em menos de 1 semana #BBB21 pic.twitter.com/VSzYbxzDRL — karen (@karencristhinaf) January 29, 2021

sério mano o fiuk decorou todas as legendas das publicações do quebrando o tabu — karoline (@queenbiskath_) February 1, 2021

se o fiuk não tivesse entrado com esse personagem de militante ele iria longe no jogo… apenas sendo ele mesmo — 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐢𝐧𝐡𝐚 🦋⚔️ (@flaviatuitta) February 1, 2021

O Fiuk extremamente sequelado pela militância com medo de ser cancelado, eu tenho é dó #BBB21 pic.twitter.com/KRMRAQpAgv — Doug ☯ (@DougMayck) January 27, 2021

no final do programa o fiuk vai revelar que era tudo um personagem pra zombar da militância 🙏pic.twitter.com/MG1IkIyQr0 — lucas (@lucasantonoff) January 27, 2021

