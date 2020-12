Beyoncé na Netflix? Pista de plataforma streaming deixa fãs intrigados

Uma atitude da Netflix deixou os fãs de Beyoncé surtando na internet. Nesta sexta-feira (25), as contas oficiais da plataforma streaming no Brasil mudaram as descrições das páginas para várias abelhas, o que levou ao questionamento, será que teremos algo de Beyoncé na Netflix em breve?

Beyoncé na Netflix?

A Netlix deixou os fãs da cantora norte-americana intrigados nesta sexta-feira (25) ao colocar várias abelhas na descrição do Instagram e Twitter, marca registrada da empresária e sua base de fãs, que são chamados de “BeyHive”, trocadilho com o começo do nome da cantora “Be” e a palavra “Bee”, que traduzindo do inglês significa ‘abelha’.

Muitas teorias surgiram nas redes sociais sobre a presença de Beyoncé na Netflix e os fãs foram à loucura. Será que vem aí? “Netflix colocou um monte de abelha na bio do insta, a Beyoncé me matará do coração mais uma vez”, comentou uma fã no Twitter. “A Netlix brincando com nós cadelinhas da Beyoncé”, disse outra conta.

Netflix colocou um monte de 🐝 na bio da insta, a Beyoncé me matará do coração mais uma vez — 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚊𝚗𝚊 (@__marifontes) December 25, 2020

Gente, A Netflix !

Beyoncé do céu pic.twitter.com/B4isQ61HDD — Libriano (@eumatheusdiasss) December 25, 2020

O que a Beyoncé está aprontando 👀 socorro Netflix trocou a bio por abelhas — fefa (@fefaflawless) December 25, 2020

A NETFLIX BRINCANDO COM NÓS CADELINHAS DA BEYONCÉ VEYR pic.twitter.com/O9EF80ZEPg — aquela da sza (@xo_quey) December 25, 2020

O que podemos esperar?

Quer ver a Beyoncé na Netflix? O catálogo da plataforma streaming já conta com uma apresentação da cantora no Coachella de 2018. Intitulado Homecoming, a produção mostra a performance completa da norte-americana no festival. Por isso os fãs estão ansiosos para saber o que mais pode chegar de Beyoncé no catálogo.

Beyoncé também tem um projeto no Disney+, o Black is a King, álbum visual que reinterpreta lições do filme O Rei Leão.

A ansiedade para saber o que mais vem por aí de Beyoncé na Netflix é grande, podemos especular que pode ser um documentário sobre a cantora ou alguma turnê, como o documentário de Taylor Swift no catálogo, lançado no começo deste ano com o título de Miss Americana, ou o recente Shawn Mendes in Wonder, também lançado na Netflix, que apresente o cantor canadense durante uma turnê mundial. Vamos aguardar por novidades!

