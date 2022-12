Horário da retrospectiva da Globo de 2022 e como assistir ao vivo hoje

Retrospectiva da Globo de 2022 com Sandra Annemberg: veja quando e como assistir - Foto: Reprodução/Globo

Com o final do ano de 2022 e a proximidade de 2023, a aguardada retrospectiva da Globo ganha espaço na programação. Nesta sexta-feira, 30 de dezembro, a emissora irá exibir os bons e maus momentos dos últimos 12 meses com a apresentação de Sandra Annenberg.

Que horas vai começar a retrospectiva da Globo de 2022?

A retrospectiva da Globo vai começar às 22h25 nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, logo após a novela Travessia. O compilado dos momentos mais relevantes de 2022 terá 1 hora e 45 minutos na programação da emissora, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo, disponível para consulta online.

A apresentação da retrospectiva da Globo ficará sob o comando de Sandra Annenberg. A presença de Gloria Maria era prevista na atração, já que apresentou outras edições, mas a jornalista está afastada da emissora há alguns meses para o tratamento de um câncer no pulmão. Por isso, a veterana também não tem aparecido nos programas do Globo Repórter desde agosto.

O perfil oficial do Globo Repórter no Instagram mostrou que parte da retrospectiva da Globo foi gravada no Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro.

Sandra Annenberg também deixou um recado para o público: "eu resumiria 2022 em duas palavras: superação e recomeço. A gente está conseguindo superar a covid, embora a pandemia ainda não tenha terminado. E a gente está recomeçando a vida graças a vacina".

"É claro que todos os anos são sempre tensos, mas este foi daqueles né. Eu diria que a melhor notícia é que a gente conseguiu realizar as eleições com respeito a constituição e ao estado democrático de direito. Mas infelizmente tivemos um clima de polarização extrema. Como sou uma otimistas incorrigível, termino o ano com a esperança que a gente vai conseguir resgatar o diálogo sim", completou a apresentadora e jornalista.

Como assistir ao vivo

Para assistir a retrospectiva da Globo ao vivo há duas opções: a primeira delas é a mais simples e fácil, sintonizando na TV Globo de qualquer aparelho de televisão. Já a outra é online, usando a aba Agora na TV da Globoplay.

Ao vivo na televisão - TV Globo na televisão a cabo

Claro TV: 24 (SD)/524 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

Vivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Ao vivo online - Globoplay

Não é necessário ser assinante do serviço streaming, mas é obrigatório ter uma conta gratuita. Além de assistir ao vivo por lá, você poderá conferir a retrospectiva da Globo depois no catálogo. Por enquanto, a plataforma oferece as retrospectivas de 2016 a 2021 gratuitamente.

Passo 1: acesse o site: https://globoplay.globo.com/, aperte o botão "entrar" e em seguida o "cadastre-se";

Passo 2: informe dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade em que mora;

Passo 3: selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte o botão que finaliza o processo. Depois, é só usar seu login e senha para acessar o serviço e clicar na aba "Agora na TV" no horário da retrospectiva.

O que vai ter na retrospectiva da Globo?

O ano de 2022 foi de altos e baixos. A retrospectiva da Globo vai mostrar os bons momentos, como também os ruins. No começo deste ano, em fevereiro, começou a Guerra da Ucrânia, combate que ainda afeta o país europeu. Com o conflito, o preço do petróleo subiu, o que afetou economias ao redor do mundo.

A inflação tomou conta de várias nações, como por exemplo nossos vizinhos, a Argentina. De acordo com o levantamento da Austin Rating lançado em outubro, agência classificadora de risco, a Argentina alcançou a segunda posição no ranking de maiores inflações do ano. Ela ficou atrás apenas da Turquia, que assumiu o topo da lista.

Música

Com a diminuição de casos de covid-19 e vacinação da população, alguns dos festivais mais amados do país puderam voltar, como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

Enquanto o festival paulista trouxe nomes como Miley Cyrus, A$AP e Doja Cat, o festival carioca contou com Justin Bieber, Iza, Coldplay, Green Day, entre outros.

Além disso, a música nacional ganhou indicação fora do país. Anitta se tornou a primeira brasileira a vencer um VMA (prêmio da MTV) e a ser indicada ao Grammy, considerado um dos maiores prêmios do mundo da música.

Televisão

Entre as produções das telinhas, a TV Globo deve destacar o lançamento de Pantanal, que foi um sucesso na emissora. O aguardado remake da novela da Manchete virou assunto na boca do povo, ganhou memes, elogios e trouxe grandes artistas aos holofotes, como os veteranos Isabel Teixeira, Murilo Benício, Osmar Prado e as novatas Bella Campos, Alanis Guillen, entre outros.

Eleições

Entre um dos momentos mais marcantes de 2022 e que com certeza não ficará de fora da retrospectiva da Globo é a eleição presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro brigaram no segundo turno pelo cargo mais importante do país e o pernambucano de 77 anos de idade foi eleito mais uma vez.

Lula conquistou a vitória no dia 30 de outubro. Ele teve mais de 59 milhões de votos válidos e conseguiu uma diferença de quase 2 milhões para os números de Jair Bolsonaro.

Copa do Mundo

Para fechar o ano de 2022, a Copa do Mundo marcou os meses de novembro de dezembro. Pela primeira vez a competição foi sediada em um país árabe, o Catar.

O Brasil foi eliminado nas quartas de final nos pênaltis para a Croácia e o Mundial foi vencido pela Argentina. O país de Messi derrotou a França no dia 18 de dezembro, no Estádio Nacional de Lusail, após a disputa ir para os pênaltis.

