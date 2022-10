Resumo novela Travessia hoje: Leonor descobre traição de irmã – 11/10

Resumo novela Travessia hoje mostra que Leonor vai descobrir decepção com irmã no capítulo desta terça (11) - Foto: Reprodução/Globo

Travessia finalmente fez sua estreia nas telinhas da Globo e já trouxe várias tramas de destaque. Logo no primeiro capítulo, o público já se surpreendeu com traições, tentativa de assassinato, nascimentos, morte e muito mais.

No resumo novela Travessia hoje (11) as tramas ganharão novos desdobramentos e um aguardado momento chegará: o dia em que Leonor (Vanessa Giácomo) vai descobrir quem é o noivo da irmã (Alessandra Negrini).

Além disso, também se destacam a relação dos ex-cônjuges Helô (Giovanna Antonelli) e Stênio (Alexandre Nero) e uma descoberta de Cidália (Cássia Kis) sobre verdadeira origem de Chiara (Jade Picon), filha de Guerra (Humberto Martins).

Qual o resumo novela Travessia hoje, terça-feira, 11 de outubro?

O resumo novela Travessia hoje começa o advogada Stênio repreendendo a atitude de Rudá de fazer a montagem com o rosto de Brisa (Lucy Alves) no corpo de uma sequestradora de crianças.

No Rio de Janeiro, Cidália aconselhará Guerra a fazer um teste de DNA antes de passar ações da construtora para o nome de Chiara. O empresário vai afirmar para a funcionário de confiança que vai conseguir o casarão de São Luís para realizar o projeto do shopping. O problema é que Guerra não saberá até então que Moretti (Rodrigo Lombardi) também está tentando adquirir o imóvel.

A delegada Helô mandará Yone descobrir o paradeiro de Stênio com Laís (Indira Nascimento) e ameaçará registrar oficialmente o desaparecimento do advogado, que é seu ex-marido.

Ari prometerá enviar o artigo de Dante sobre a falcatrua da licitação para o jornal e Guerra vai acusar Dante de querer atingir a construtora com seu artigo.

Cidália descobrirá que Guerra falsificou a certidão de nascimento de Chiara e que o empresário colocou o nome da mãe da menina como ‘Bianca Rossi’. Ela desconfiará de que Guerra sabe que Chiara não é sua filha biológica. Talita (Dandara Mariana) vai conseguir um emprego na construtora de Guerra.

Por fim no resumo novela Travessia, o grande momento chegará e Leonor vai descobrir que o noivo de Guida é Moretti, seu ex-namorado que a abandonou sem dar satisfação.

*O resumo novela Travessia hoje foi cedido pela TV Globo e pode sofrer alterações em aviso prévio.

Que horas começa a novela Travessia hoje na TV Globo?

Os acontecimentos apontados no resumo novela Travessia hoje vão ser exibidos a partir das 21h50 nas telinhas da Globo, de acordo com a programação oficial da emissora – disponível para consulta online. O folhetim terá inicio após o Jornal Nacional e ficará no ar até às 23h05, horário que cede espaço para a série de comédia Cine Holliúdy.

Para assistir ao vivo é só sintonizar na Globo durante o horário indicado ou usar a aba Agora na TV da Globoplay para assistir online e de graça a exibição em tempo real.

Atitude impensada de Rudá no 1º capítulo – filho de Guida e sobrinho de Leonor – destrói a vida de Brisa, confira:

