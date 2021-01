Top 10 da Netflix: os filmes e séries mais assistidos da semana

Na plataforma da Netflix, no site assim como no aplicativo, você consegue acessar ao Top 10 de mais assistidos da plataforma, vendo assim as séries e filmes que estão bombando no streaming. Essa lista reúne tanto originais da plataforma, como produções de outras empresas, que vendem o direito de exibição.

Confira o que está no play dos usuários da Netflix e como essas obras têm sido avaliadas pelo público geral e a crítica.

1 – Cobra Kai– Netflix

A nova temporada de Cobra Kai estreou no dia 1 de janeiro e já tem agradado muita gente. A série é uma sequência direta do filme Karatê Kid, clássico da Sessão da Tarde. Desde a primeira temporada, que antes era produzida pelo Youtube, até que foi comprada pela Netflix, a série acompanha a rivalidade entre Daniel e Johnny, anos após o competição que definiu suas vidas.

Na plataforma Filmow , uma rede social brasileira em que você pode comentar e dar nota para filmes e séries, a atual temporada de Cobra Kai recebeu a nota 4.2/5.0.

No agregador de críticas do público e crítica especializada, Rotten Tomatoes, a série está com 94% da aprovação da crítica e 93% do público.

2 – Bridgerton – Netflix

Na semana passada, a série da Netflix estava no primeiro lugar do Top 10 da plataforma, nesta semana perdeu o posto para Cobra Kai, mas continua nos mais assistidos. Com muitas intrigas e romance, Bridgerton segue a história de uma família da aristocracia londrina do início do século XIX.

Filmow: nota 4.1/5.0.

Rotten Tomatoes: 92% da aprovação da crítica e 87% do público.

3 – Vikings

A Netflix adicionou a 6ª e última temporada da série Vikings, que com isso conquistou o terceiro lugar do Top 10 da semana.

Filmow: nota 3.9/5.0.

Rotten Tomatoes: 100% da aprovação da crítica e 75% do público.

4 – O Mundo Sombrio de Sabrina – Netflix

A nova e última temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, uma nova versão da história da bruxinha, que fez sucesso nos anos 1990 e 2000, chegou agora na plataforma e já conseguiu ocupar o quarto lugar do Top 10.

Filmow: nota 2.6/5.0.

Rotten Tomatoes: 78% da aprovação da crítica e 84% do público.

5 – Pequenos Grandes Heróis

Pequenos Grandes Heróis, continuação do filme infantil As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, de 2005, estava na segunda posição de mais assistidos na Netflix na semana passada e passou para a quinta colocação nesta semana.

Na noite de segunda-feira (4), a Netflix anunciou que uma sequência do filme já está sendo desenvolvida.

E o diretor Robert Rodriguez já está desenvolvendo uma continuação para Pequenos Grandes Heróis 💪 pic.twitter.com/VmEn3fTizJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 4, 2021

Filmow: nota 2.6/5.0.

Rotten Tomatoes: 68% da aprovação da crítica e 47% do público.

6 – 2012 na Netflix

O filme sobre um pai que busca salvar a família durante uma série de desastres naturais já não é novidade. O longa-metragem foi o lançado em 2009, mas fez sucesso na Netflix esta semana e abocanhou o sexto lugar da lista.

O que acharam do filme?

Filmow: nota 2.6/5.0.

Rotten Tomatoes: 39% da aprovação da crítica e 47% do público.

7 – Chiquititas

A novela brasileira que conta a história das crianças de um orfanato sempre está no Top 10 da Netflix, na semana passada Chiquititas ocupou a quinta posição da lista, nesta semana caiu duas posições, mas continua entre as produções mais assistidas.

Filmow: nota 3.7/5.0.

Rotten Tomatoes: a novela não tem página no site.

8 – Selvagens

Protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek e Taylor Kitsch, o filme conta a história de dois colegas que dividem a namorada e trabalham plantando e distribuindo maconha. Ao negarem serem subjugados por um cartel mexicano, a namorada é sequestrada. Assim eles precisam bolar um plano para saírem da situação.

O que acharam do filme?

Filmow: nota 3.4/5.0.

Rotten Tomatoes: 50% da aprovação da crítica e 54% do público.

9 – Vestido para casar

Com Leandro Hassum no papel principal, o filme conta a história de Fernando, que no dia de seu casamento acaba se envolvendo em uma confusão ao rasgar o vestido de alta costura de uma mulher.

O que acharam do filme? – Netflix

Filmow: nota 1.9/5.0.

Rotten Tomatoes: o filme não tem página no site.

10 – O preço da perfeição

A série que segue a história de dançarinas em uma exclusiva escola de balé em Manhattan ocupava a quarta posição do Top 10 da Netflix na semana passada e agora passou para a décima posição.

Filmow: nota 3.1/5.0.

Rotten Tomatoes: 53% da aprovação da crítica e 55% do público.

