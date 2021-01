Daniel Carvalho, criador da personagem Katylene, morre aos 32 anos

Criador da personagem Katylene, famosa na internet nos anos 2000, Daniel Carvalho morreu na noite desta sexta-feira (8). Segundo o colunista Fefito, o apresentador havia sido internado no fim do ano passado por conta de problemas renais e desde então continuava em um hospital no Rio de Janeiro. Daniel tinha 32 anos.

Qual foi a causa da morte de Daniel Carvalho?

Ainda não foi divulgado pela família ou equipe do apresentador o que causou a morte de Daniel. A única informação até o momento sobre o estado de saúde do influenciador era sua internação no fim de dezembro de 2020 por conta de problemas renais, segundo confirmação do colunista do UOL Fefito, que conversou com familiares e amigos de Daniel Carvalho.

Relembre a carreira do apresentador

Daniel Carvalho ficou famoso na internet nos anos 2000 após criar a personagem Katylene. Em um blog, a personagem fazia comentários sobre famosos, memes e o que estivesse bombando no momento. Katylene era conhecida por seu humor e sarcasmo.

Com o sucesso, em 2010 Daniel Carvalho virou VJ na MTV. O influenciador fazia comentários sobre celebridades e cultura pop. Em 2012 ele migrou para a Band, canal em que fez parte do programa “Muito Mais”, de Adriane Galisteu.

Web lamenta morte de Daniel

Nas redes sociais, a morte do apresentador foi pauta e ficou entre os mais comentados do Twitter. Fãs de Daniel Carvalho lamentaram o falecimento e falaram sobre a carreira do influenciador, que marcou muitos. “Todo mundo que tá no Twitter desde o início viveu Katylene através da genialidade do Daniel. Ele criou tendência, criou meme, criou bordão. Que perda. Descanse em paz, meu bem”, escreveu Rodolpho Rodrigo, ex-editor-chefe do Sensacionalista e roteirista do quadro “Isso a Globo Não Mostra”.

“O perfil Katylene foi uma das maiores diversões no Twitter lá num passado lindo e distante. Que descanse em paz”, disse outro usuário da redes social sobre Daniel Carvalho.

Todo mundo que tá no Twitter desde o início viveu Katylene através da genialidade do Daniel. Ele criou tendência, criou meme, criou bordão. Que perda 😞 Descanse em paz, meu bem 🌹♥️ — rod (@rodpocket) January 9, 2021

O perfil Katylene foi uma das maiores diversões no Twitter lá num passado lindo e distante. Que descanse em paz. 😔 https://t.co/Fi5D95COMM — Carlos C. (@c4444rlos) January 9, 2021

