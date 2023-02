Segundo dia do desfile de carnaval do Rio de Janeiro terá escolas como Portela, Vila Isabel, entre outras - Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil

Horário do desfile de carnaval do Rio hoje, segunda-feira – 20/2

O desfile de carnaval 2023 das demais escolas do grupo especial do Rio de Janeiro será nesta segunda-feira (20) na Sapucaí. A Paraíso do Tuiuti abrirá a noite e a Unidos do Viradouro será a última a se apresentar, já próximo ao final da madrugada de terça-feira. No total, seis escolas marcarão presença na avenida.

Que horas começa o desfile de carnaval hoje?

O desfile de carnaval do segundo dia do grupo especial do Rio de Janeiro começa nesta segunda-feira às 22h00, com a Paraíso do Tuiuti como a primeira a entrar da Marquês de Sapucaí. Esse é o horário oficial divulgada pela Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, no entanto, na TV Globo a transmissão só começa a partir das 22h15.

Veja a programação completa do horário do desfile de carnaval hoje no Rio

Paraíso do Tuiuti - 22h00

Samba-enredo "Mogangueiro Da Cara Preta".

Portela - Entre 23h00 e 23h10

Enredo "O Azul Que Vem Do Infinito".

Unidos de Vila Isabel - Entre 00h00 e 00h20

Samba-enredo “Nessa Festa Eu Levo Fé”, que falará da fé da humanidade nas mais diversas crenças e religiões.

Imperatriz Leopoldinense - 01h00 e 1h30

Enredo: O Aperreio Do Cabra Que O Excomungado Tratou Com Má-Querença E O Santíssimo Não Deu Guarida".

Beija-Flor de Nilópolis - 02h00 e 2h40

Samba-enredo: "Brava Gente! O Grito Dos Excluídos No Bicentenário da Independência".

Unidos do Viradouro - entre 03h00 e 3h50

Samba-enredo: "Rosa Maria Egípcia", que fala sobre a primeira mulher negra a escrever um livro.

Quando é desfile das campeãs 2023?

O desfile das campeãs está previsto para o dia 25 de fevereiro, próximo sábado. As apresentações começarão às 22h00 e seguirão até a madrugada. Neste dia, as escolas se apresentam em ordem decrescente até que chega a última, a grande campeã. Em 2022, a vitoriosa foi a Grande Rio, que se apresentou no 1º dia e tenta mais uma conquista.

São julgados bateria, harmonia, samba-enredo:, evolução, alegorias e adereços, fantasias, enredo, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. De acordo com a Liesa, a escolha dos julgadores do Grupo Especial são de responsabilidade única e exclusiva do Presidente da Liga, conforme dita o regulamento dos Desfiles, que foi aprovado em plenário pelos representantes das escolas de samba.

Assistir 1º dia das escolas de samba do Rio completo

Caso tenha perdido os desfiles do primeiro dia do grupo especial do Rio ou esteja com vontade de rever alguma apresentação em especial, é possível conferir agora mesmo na Globoplay. A boa notícia é que a opção é totalmente gratuita. A única obrigatoriedade é ter uma conta no site.

1 - Para isso, acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" na aba lateral direita e depois em "cadastre-se" para abrir um formulário. Você informará nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, gênero e localização de onde mora, como cidade, estado e país;

2 - Depois, é só selecionar a caixinha que confirma que você concorda com os termos de uso e política de privacidade do site e então clicar em "cadastrar" para terminar o processo de registro;

3 - Agora com seu login e senha em mãos, entre na plataforma novamente e desta vez pesquise por "carnaval" na barra de busca. Você deve clicar em "carnaval globeleza" e já poderá ver a lista de desfile de carnaval na nova página que irá abrir. Vídeos completos de todas as apresentações do 1º dia do Rio de Janeiro em 2023 e também dos dias das escolas de samba de São Paulo estão lá.