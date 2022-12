Votação A Fazenda: quem vai ganhar a roça falsa segundo as parciais - Foto: Reprodução/Instagram/@barbaraborgesoficial/@petalagb/@dra.deolanebezerra

R7 com votação A Fazenda enquete atualizada da roça falsa (01/12)

A votação A Fazenda para a 11ª roça da temporada está no ar e o público vai definir o destino de Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros. Os participantes serão enganados com uma falsa eliminação e uma das três roceiras desta semana irá para um espaço separado acompanhar os acontecimentos da sede por meio de câmeras. As parciais já apontam o resultado!

Por enquanto, Bárbara Borges tem sido apontada como a grande campeã da roça falsa de A Fazenda 2022. A atriz é a mais votada nas três parciais que consultamos na faixa das 07h00 desta manhã de quinta-feira (1), dia da decisão da berlinda.

Na enquete do UOL, Bárbara é a primeira colocada com 49,98% dos votos. Ela é seguida por Deolane Bezerra, que se aproxima com 48,85% da preferência do público. Pétala mostra poucas chances de ganhar a roça falsa e soma apenas 1,17% dos mais de 7 mil votos computados.

Na parcial do DCI, o cenário é bastante parecido. Bárbara lidera a votação e soma 53% do favoritismo dos mais de 465 mil votos somados. Em seguida, Deolane Bezerra aparece com 45,5% dos votos. Pétala está na lanterna e se distancia demais das adversárias, somando apenas 1% dos votos.

Já na enquete do site Votalhada, as posições são as mesmas, mas os votos de Babi disparam e ela não é alcançada pelas adversárias de berlinda. Nesta enquete, a atriz soma 75% dos votos e se isola na liderança. Deolane tem 23% dos votos na segunda posição e Pétala Barreiros soma apenas 1% dos mais de 3500 votos contabilizados.

Histórico de votos

UOL - 07h00

Barbara Borges: 49,98%

Deolane Bezerra: 48,85%

Pétala Barreiros: 1,17%

DCI - 07h00

Barbara Borges: 53%

Deolane Bezerra: 45,5%

Pétala Barreiros: 1%

Votalhada - 07h00

Barbara Borges: 75%

Deolane Bezerra: 23%

Pétala Barreiros: 1%

+Votação + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na roça falsa?

R7.com - Como votar

A votação A Fazenda oficial para definir quem vai vencer a roça falsa está disponível no site do programa, o R7.com. Os votos só são válidos se realizados em território nacional. O processo é rápido e não exige um cadastro no site para a contabilização dos votos.

1 - Acesse o site do R7.com (https://www.r7.com/) e clique na aba de A Fazenda 14. Caso queira ir pelo caminho mais rápido, é só acessar o endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14, que te leva direto para a página do reality show no site;

2 - Em seguida, você vai clicar na enquete de votação A Fazenda "Quem você quer que fique no Rancho". Ela estará logo no começo desta página, não será difícil encontra-la. Ao clicar nela, será redirecionado;

3 - Agora, é hora de decidir em quem você vai votar: Bárbara, Deolane ou Pétala para vencer a roça falsa e seguir para o Rancho de A Fazenda 2022. Clicou na foto da peoa? Então aperte a caixinha "humano" da verificação de robôs;

4 - Para finalizar, você vai apertar o botão "votar". Uma mensagem que informa que o seu voto foi computado aparecerá na tela;

5 - Quer votar mais vezes? É só apertar o botão "votar novamente" após a mensagem de confirmação e repetir o processo.

