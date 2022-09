Enquete A Fazenda 2022: Deborah Albuquerque deve ser eliminada?

Deborah Albuquerque está na 2ª roça do reality show da Record TV e precisa da ajuda do público para permanecer no programa. A enquete A Fazenda 2022 quer saber se a ex-Power Couple deve continuar no jogo que vale R$ 1,5 milhão ou se ela deve arrumar as malas e já ir para casa. Por conta de um veto, ela foi a única que não teve chance de tentar escapar da berlinda.

Enquete A Fazenda 2022: quem deve ser eliminado?

Deborah Albuquerque deve sair de A Fazenda? A ruiva está na segunda roça da temporada e precisa ficar entre os dois mais votados da enquete A Fazenda 2022 para permanecer no jogo.

A vice-campeã do Power Couple 2021 foi a mais votada na formação de roça da terça-feira (27). Ela foi alvo de grande parte da casa e recebeu 10 votos no total. Pouco depois, quando a vencedora da prova do lampião Deolane Bezerra abriu o poder da chama vermelha, ela repassou os 4 votos de Bia Miranda para Deborah, que totalizou 14 indicações para a roça.

Como era de se esperar, ela não conseguiu escapar da berlinda. Porém, ainda restavam as esperanças de que a peoa pudesse participar da prova do fazendeiro. No entanto, ela foi vetada pela quarta roceira da semana, Rosiane Pinheiro – que sobrou no Resta Um – e assim, ela foi direto para a berlinda da semana.

Esta é a segunda roça de Deborah Albuquerque. A famosa também esteve na primeira disputa por permanência da temporada. Ela foi a indicação do fazendeiro Lucas Santos e pôde participar da disputa pelo chapéu, mas perdeu para Shayan, que venceu a disputa.

No dia da decisão da 1ª roça, ela foi a segunda mais votada da noite e se salvou. Deborah somou 27,23% dos votos para ficar, enquanto Tiago Ramos teve 57,08% e venceu a disputa em primeiro lugar. Já Bruno Tálamo contabilizou apenas 15,69%, o que culminou em sua saída.

Acha que Deborah merece ficar no programa ou se tornar a eliminada da semana? Vote na enquete A Fazenda 2022 do DCI! Lembrando que a parcial do Jornal não afeta o jogo e só é para fins de avaliação do favoritismo do público. A única votação oficial é a da Record.

Quem votou em Deborah nesta roça

André Marinho

Lucas Santos

Tiago Ramos

Vini Buttel

Deolane Bezerra

Thomaz Costa

Mulher Moranguinho

Rosiane Pinheiro

Bia Miranda

Pétala Barreiros

Veja como Deborah caiu na roça e agora compete na enquete A Fazenda 2022:

Como votar no R7.com

Para que Deborah seja salva ou eliminada do programa, é necessário votar na enquete A Fazenda 2022 oficial do reality show. Antes que você comece o processo, é necessário saber que a votação no R7.com é para salvar. Ou seja, você deve clicar no peão que quer ajudar. Caso você clique naquele competidor que você odeia, estará o ajudando e não atrapalhando.

O primeiro passo para votar na enquete A Fazenda 2022 para salvar um participante é acessando o site oficial da Record, o R7, no endereço https://www.r7.com/.

1 – Depois, será necessário clicar na aba “A Fazenda 14” no canto superior esquerdo da tela.

2 – Seleciona a enquete A Fazenda 2022 da 2ª roça

3 – Clique no participante que deseja salvar na enquete A Fazenda 2022

4 – Agora, clique na caixinha “sou humano”

5 – Por último, confirme o seu voto

Você pode votar quantas vezes quiser, mas o site alerta que apenas votos em territórios nacionais são validados nas berlindas do reality show.

Rivalidade com Deolane Bezerra

Grandes inimigas no programa, a rixa de Deborah e Deolane tem sido destaque na narrativa do começo da temporada. As duas entraram no confinamento já conhecidas uma da outra por causa do mundo exterior. Elas já haviam se encontrado, além de terem trocado mensagens nas redes sociais. Quem via a relação achava que as duas poderiam ser aliadas, mas não foi isso que aconteceu.

Nos primeiros dias de programa, uma fofoca chegou ao ouvido de Deolane e Pétala Barreiros que causou alvoroço na casa. Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, contou para a dupla sobre uma conversa que teve com Deborah em que a ruiva teria contado que sabe informações pessoais sobre a vida de Pétala. “Ela disse que você [Pétala] confidencializou coisas para ela e que ela sabe coisas seríssimas da sua vida que o Leo Dias faria qualquer para saber, mas que ela jamais falaria”, comentou a mulher fruta.

Deolane e Pétala ficaram indignadas com a informação e no dia seguinte, a advogada confrontou a influenciadora digital. Deolane acusou Deborah de ameaçar expor a vida de Pétala para o jornalista de fofocas Leo Dias e as duas bateram boca. Desde então, a dupla briga como gato e rato o tempo todo, trocam xingamentos, acusações e muitos gritos. Nas roças e dinâmicas, as famosas também trocam farpas.

Veja como começou a confusão entre as peoas:

Quem é Deborah Albuquerque?

Deborah Albuquerque tem 37 anos de idade, nasceu em São Paulo – lugar em que mora atualmente com o marido e a filha – e é atriz, influenciadora digital e apresentadora. Casada com o médico Bruno Salomão, ela participou do Power Couple Brasil 2021 ao lado do marido.

A dupla ficou conhecida como “casal fênix” e foi longe no jogo. Depois de se salvarem várias berlindas, Bruno e Deborah conquistaram vaga na grande final do programa de casais. Apesar de serem favoritos nas enquetes parciais que apontavam o rumo da votação, a dupla perdeu o prêmio para Mari Matarazzo e Matheus Yurley. Enquanto o casal fênix conquistou apenas 36,59% dos votos do público, a dupla vencedora somou 63,41%.

Salomão é médico e é especializado em saúde masculino, já Deborah está no mundo dos famosos há bastante tempo. Ela foi integrante do grupo As Ronaldinhas, trabalhou como assistente de palco do Legendários – programa com Marcos Mion na Record que acabou em 2017 – além de também trabalhar com a internet. Atualmente, ela soma mais de 2 milhões de fãs no Instagram.

