Enquete A Fazenda 2022: Deborah, Tiago ou Rose, quem fica?

Deborah Albuquerque já estava na terceira roça da temporada, pois foi impedida de participar da disputa pelo chapéu de fazendeiro da semana. Agora, Tiago e Rose se juntam a peoa na disputa por permanência. Alex se deu bem e escapou da berlinda ao ganhar a prova do fazendeiro. O trio de roceiros então compete na enquete A Fazenda 2022 para ver quem fica e quem sai. A decisão do público será resolvida no programa ao vivo de quinta-feira (6).

Deborah Albuquerque, Tiago e Rose s estão na terceira roça da temporada. Os três estão na enquete A Fazenda 2022 porque se deram mal na formação de roça de terça-feira (4) e acabaram entre os roceiros da semana. Já Déborah se deu pior ainda porque nem teve a chance de tentar escapar com a prova do fazendeiro de quarta-feira (5), pois foi vetada da disputa.

Na terça-feira, Alex Galette foi o primeiro a sentar no banquinho de roceiro. Ele foi a indicação do fazendeiro Vini Buttel, que disse que o influenciador digital já tentou sabotá-lo no jogo. Depois, os participantes de A Fazenda 2022 votaram entre si.

Como ditam as regras do jogo, apenas os moradores da sede podem receber votos. Nesta etapa da formação, quem está na baia vota, mas fica de fora das opções dos demais peões. Quem acabou como mais votado entre os confinados foi Tiago Ramos.

O modelo quase escapou, ele estava com um voto a menos que Shay, somando 8 enquanto o iraniano tinha 9 votos. No entanto, Iran Malfitano abriu o poder da chama amarela no final da votação. Vencedor da prova de fogo da semana, ele teve o poder de dar um voto que valia por dois. Como ele optou por votar em Tiago, o peão pulou para os 10 votos de total e ultrapassou Shayan.

No banquinho de roceiro, Tiago Ramos teve o dever de puxar alguém da baia. Ele foi quem trouxe Deborah Albuquerque para a berlinda. Até agora, ela é a peoa que mais pisou na disputa por permanência, pois esteve em todas as roças da temporada.

Deborah nem estava na baia no começo da noite, porém, ela foi alvo do poder da chama vermelha, que estava com André Marinho. O cantor teve a tarefa de trocar um morador da baia por um da sede. Ele colocou Deborah no lugar de Bárbara Borges e assim Deborah ficou na mira de Tiago, quando o peão foi puxar alguém da baia.

Como terceira roceira, Deborah deu então início a dinâmica do Resta Um. Quem sobrou, foi Rosiane Pinheiro, que na semana passada também foi a quarta roceira, por não ter sido salva por ninguém na dinâmica. Ela teve o poder de vetar alguém da disputa pelo chapéu de chefão do confinamento e foi a responsável por tirar Deborah da prova do fazendeiro.

Por isso, nesta quarta-feira, apenas Rosiane, Tiago e Alex competiram. Os perdedores da disputa, se juntaram a Deborah na berlinda da semana. Um deles irá embora, quem merece ficar e quem deve ser o menos votado? Opine na enquete A Fazenda 2022 do DCI!

Quem votou em quem

Moranguinho votou em Shay

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos

Tiago Ramos votou em Shay

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Pétala Barreiros votou em Shay

Shay votou em Tiago Ramos

Deolane Bezerra votou em Shay

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

André Marinho votou em Shay

Tati Xaqui votou em Tiago Ramos

Lucas Santos votou em Shay

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Rosiane Pinheiro votou em Shay

Thomaz Costa votou em Shay

Deborah Albuquerque votou em Tiago Ramos

Bia Miranda votou em Shay

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou em Tiago (peso dois)

Veja como foi a formação de roça desta semana, que acabou colocando o trio na enquete A fazenda 2022:

Como votar no R7.com?

Para ajudar um participante a se livrar da eliminação, é necessário votar na enquete A Fazenda 2022 oficial da Record, no site do R7.com. Por lá, a emissora contabiliza os votos dos roceiros da semana e determina quem vai sair do jogo: o eliminado é sempre o menos votado.

Para salvar um dos peões que competem na terceira roça da temporada, não é necessário ter uma conta no site da emissora, pagar nada ou ter qualquer tipo de trabalho. O processo é bem simples e você consegue realizá-lo com o seguinte passo a passo:

1 – Acesse o site no endereço: https://www.r7.com/

2 – Em seguida, clique na aba de A Fazenda 14 no canto superior esquerdo do site

3 – Agora, é só clique na enquete A Fazenda 2022

4 – Selecione o peão ou peoa que deseja salvar

5 – Aperte a caixinha “sou humano”

6 – Por último, confirme o seu voto com o botão “votar”

Quando será a eliminação?

A eliminação de um dos participantes que compete na enquete A Fazenda 2022 vai ser realizada na noite de quinta-feira (6), dia em que o programa irá começar a partir das 22h30, de acordo com o cronograma oficial da emissora de Edir Macedo – disponível para consulta online.

Após encerrada a enquete A Fazenda 2022, a apresentadora do reality show Adriane Galisteu vai informar quem foi o menos votado da semana e deixará o confinamento. Após a saída, o peão ou peoa, conversará com o apresentador Lucas Selfie no Cabine de Descompressão.

Quem já saiu de A Fazenda 2022 até agora: por enquanto, apenas Bruno Tálamo e Ingrid Ohara foram eliminados do programa. O jornalista foi o primeiro a deixar o programa, em uma disputa contra Deborah e Tiago. Já a influencer, foi eliminada na segunda roça, contra Deborah e Rosiane.