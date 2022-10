Enquete A Fazenda 2022: Tati Zaqui deve sair na 4ª roça?

Tati Zaqui perdeu a cobiçada prova do fazendeiro e está na enquete A Fazenda 2022 lutando para permanecer no jogo. A peoa foi para a berlinda porque bolou um plano com seus aliados e buscou levar o chapéu de fazendeiro desta semana. No entanto, acabou se dando mal na prova e agora precisa da ajuda da torcida para ficar.

Enquete A Fazenda 2022 tem Tati Zaqui pela primeira vez

Funkeira sobrou no Resta Um por causa de estratégia

Tati Zaqui está na enquete A Fazenda 2022 desta semana porque sobrou no Resta Um e foi parar na berlinda da semana. No entanto, a presença da famosa na roça não foi por acaso.

Nos últimos dias, a funkeira combinou com alguns de seus aliados, como Kerline Cardoso, de um entre seus aliados caírem na roça. O plano era ter mais vantagens em mãos, como o poder do veto, e também a possibilidade de ser fazendeiro da semana.

Na formação de roça desta terça-feira (11), o Resta Um foi iniciado por Bárbara Borges, que estava no banquinho de terceira roceira por ter sido puxada da baia por Bia Miranda, a mais votada da casa.

A atriz salvou André Marinho, que salvou Iran Malfitanto. A dinâmica andou até que sobraram apenas Kerline, Tati Zaqui e Thomaz Costa. A ex-BBB poderia salvar a amiga e deixar o ator de Carrossel cair na berlinda, mas preferiu usar uma estratégia.

Invés de salvar Tati, ela salvou Thomaz. Antes da decisão, a peoa explicou: “é o seguinte, eu acho que talvez essa é a primeira que isso está acontecendo, não sei… na história da Fazenda. Mas a gente combinou e para fazer com que aconteça nosso combinado e movimentar esse jogo, eu vou ter que salvar o Thomaz para a minha amiga Tati voltar fazendeira”.

Aliados de Tati, como Alex, Shayan e Deborah comemoraram a jogada. “Volta fazendeira”, disse várias vezes Kerline ao aplaudir a colega de confinamento.

Em seguida, como quarta roceira da semana, Tati Zaqui pôde vetar alguém. A famosa tirou Vini Buttel da disputa pelo chapéu e a briga foi apenas entre mulheres: Tati, Bia e Bárbara. Apesar da estratégia, Tati acabou perdendo a prova do fazendeiro e agora está na enquete A Fazenda 2022 da quarta roça da temporada.

Veja qual foi a ordem de salvamentos do Resta Um:

Bárbara Borges salvou André Marinho

André salvou Iran Malfitano

Iran salvou Lucas Santos

Lucas salvou Deolane Bezerra

Deolane salvou Moranguinho

Moranguinho salvou Pétala Barreiros

Pétala salvou Tiago Ramos

Tiago salvou Pelé Milflows

Pelé salvou Deborah Albuquerque

Deborah salvou Shayan

Shayan salvou Ruivinha

Ruivinha salvou Kerline Cardoso

Kerline salvou Thomaz

Assim, Tati Zaqui sobrou e foi parar na enquete A Fazenda 2022 desta semana. Veja como foi:

Affair de Tati com Thomaz foi início de rachadura no Grupo A

Para quem não acompanha com afinco A Fazenda 2022, nos últimos tempos, os participantes passaram a se denominar como Grupo A e Grupo B.

O primeiro time é liderado por Deolane e composto por nomes como Pétala Barreiros, Bia Miranda, Moranguinho, Tiago Ramos, Lucas Santos e Vini Buttel – e também tem o apelido de Deolândia nas redes sociais. Já o grupo B é composto por Kerline, Shayan, Tati, Alex Gallete, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte.

Com a separação bem definida da casa, o início da relação de Thomaz Costa com Tati Zaqui foi um problema. Thomaz era inicialmente aliado de Deolane, mas tinha um estilo de jogo que o fazia circular entre os peões e conversar com ambos os grupos.

No entanto, isso não agradou seus aliados. Em uma das festas do programa, o ator beijou a funkeira e desde então eles tem trocados beijos e carícias no programa. Como Tati é declarada uma das rivais do grupo de Deolane, o romance gerou problema.

Thomaz passou a ser criticado por seus colegas e depois foi acusado de falsidade. Nos últimos dias, ele se desentendeu com Deolane, que não quis mais saber de jogo com ele, o que criou uma rachadura no grupo A. O ator passou então a ficar do lado de Zaqui no grupo adversário, o time B.

