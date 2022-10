Enquete A Fazenda 2022: Vini Buttel merece sair na 4ª roça?

Vini Buttel nem teve chance de escapar da enquete A Fazenda 2022. O participante foi vetado durante a noite de formação de roça (11) e por isso esteve fora da disputa desta quarta (12) pelo chapéu que garantia a escapada da roça. Assim, ele compete contra duas peoas estreantes na berlinda do programa. Apesar de já ter sido indicado uma vez para a roça, o peão nunca foi votado pelo público.

Enquete A Fazenda 2022 – Vini deve ser eliminado?

 

+Programação da semana de A Fazenda 2022 de 10 a 16 de outubro

Vini está em sua segunda roça, mas vai para votação popular pela 1ª vez

Vini Buttel foi o primeiro confirmado nesta nova roça da temporada e por isso aparece na enquete A Fazenda 2022. Além de ser indicado pelo fazendeiro, ele foi vetado e assim caminhou direto para a berlinda.

Essa é a segunda vez que o peão pisa na berlinda da semana. No entanto, da outra vez que foi indicado para a roça, Vini conseguiu escapar e se tornou fazendeiro, por isso ele ainda não enfrentou de fato nenhuma votação do programa.

Nesta quarta roça do reality show rural, Vini foi enviado para o banquinho por Alex Gallete, o fazendeiro da semana. “É muito obvia a minha votação de hoje, mas eu preciso ir nessa pessoa. Como ele falou na semana passada, eu queria ver ele fora da casa e ele também quer me ver fora da Fazenda 14. Então não tem como eu mudar esse voto e acho que essa pessoa precisa refletir um pouco sobre o que ela soltou aqui dentro. Espero que lá fora ele repense. Então minha indicação é o Vini”, comentou o chefão do confinamento.

“Previsível como sempre (…) Ele é tão arrogante, tão presunçoso que não consegue ter uma autocrítica. Tenta lacrar sobre tudo”, rebateu o peão.

Mais tarde, depois que a votação foi encerrada e todos os peões estavam definidos, chegou o momento do veto. Tati Zaqui foi a quarta roceira dessa semana e por isso ela teve o poder em suas mãos. A funkeira resolveu tirar Vini da briga da briga pelo chapéu e por isso o ex-De Férias com o Ex foi direto para a berlinda da semana.

Veja como foi a indicação de Vini Buttel para a enquete A Fazenda 2022 nesta semana:

Vini Buttel x Alex Gallete

A rivalidade de Vini e Alex não é novidade em A Fazenda 2022, os peões não se dão bem no programa desde o começo. Na segunda berlinda do reality, Vini foi indicado pelo fazendeiro Shayan, escapou da roça e retornou fazendeiro. Como novo líder do programa, logo na semana seguinte ele indicou Alex para a roça e justificou que o ex-A Casa o queria fora do jogo e tentava sabotá-lo no confinamento, distorcendo suas falas e ações.

Alex discordou do colega e rebateu o acusando de já ter sido foi xenofóbico com Shayan, machista com Deborah Albuquerque e homofóbico com o próprio Alex durante conversas no programa. Para o azar de Vini, Alex também voltou fazendeiro após ser indicada para a berlinda.

Assim que assumiu o chapéu, Alex colocou Vini para um dos piores trabalhos do reality show: cuidar da vaca e do touro. E nesta nova formação de berlinda da casa, Alex indicou o peão com a esperança que ele deixe o programa. Como foi vetado, Vini não tem chance de escapar da berlinda e sua única chance de continuar no jogo é ser salvo pelo público na votação da Record.

Vini quase foi expulso no começo do programa

Nos primeiros dias da décima quarta temporada do reality show rural, Vini Buttel quase foi expulso do programa. O ex-De Férias com Ex se envolveu em uma confusão depois da primeira festa do confinamento e se desentendeu com Alex Gallete.

Os dois trocaram acusações e farpas sobre o comportamento de cada um no programa e os peões ao redor tiveram medo que uma agressão acontecesse. Para evitar o pior, o ator Thomaz Costa tentou entrar no meio da confusão, mas foi empurrado por Vini e acabou caindo em uma das camas do quarto.

Nas redes sociais, fãs falavam sobre possível expulsão de Vini devido a suposta agressão. Porém, depois de analisadas as imagens, a produção do programa resolveu manter o peão no jogo e assim ele continuou na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Vote também na enquete A Fazenda 2022: quem vai ganhar a temporada?