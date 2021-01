Enquete BBB: quem você gostaria que voltasse para o reality?

A nova temporada do Big Brother Brasil começará em breve, no dia 25 de janeiro já poderemos acompanhar tudo do reality show 24 horas durante os 100 dias em que o programa ficará no ar. Com o elenco ainda não divulgado pela produção do programa, quem do Big Brother Brasil de 2020 você gostaria de ver de volta? Seja para uma pequena participação especial ou para competir novamente pelo prêmio de R$ 1.5 milhão, que participante devia retornar ao programa? Vote na enquete BBB e conte para o Jornal DCI a sua opinião.

Thelma Assis

Grande vencedora da temporada, Thelminha devia voltar ao reality para fazer uma participação especial? Quem sabe um bate papo com o elenco da nova temporada para dar dicas de como vencer o programa? Vote na enquete BBB e conte o que acha sobre a médica de 36 anos aparecendo no programa novamente.

Rafa Kalimann – Enquete BBB

A influenciadora digital de 28 anos ficou em segundo lugar na temporada, será que a participante devia voltar para ver se dessa vez levava o prêmio de R$ 1,5 milhão?

Manu Gavassi

A cantora de 29 anos fez sucesso no Big Brother Brasil 20 e ficou em terceiro lugar. Vote na enquete BBB.

Enquete BBB – Babu

Babu quase chegou na final do programa, o ator de 41 anos ficou com o quarto lugar da temporada.

Mari Gonzalez

A influenciadora digital fitness de 27 anos também foi longe no programa, Mari saiu em um paredão antes de Babu.

Ivy Moraes – Enquete BBB

A modelo de 28 anos entrou no programa ao ser votada pelo público durante seus dias na Casa de Vidro.

Gizelly Bicalho

A advogado capixaba de 29 anos foi a 14ª eliminada do programa. O que acha que Gizelly faria se voltasse ao programa? Vote na enquete BBB.

Flay

A cantora paraibana de 26 anos gerou polêmicas na casa, como fazer xixi na sala do confinamento, e foi a 13ª eliminada da temporada.

Marcela

A ginecologista de 32 anos teve um romance com Daniel durante seu tempo no Big Brother Brasil. Vote na enquete BBB.

Gabi Martins

Cantora, a participante de 24 anos ficou marcada pelo VTs e o namoro (e triângulo amoroso) com Guilherme Napolitano.

Felipe Prior – Enquete BBB

O arquiteto paulista de 28 anos deu o que falar durante seu tempo no confinamento. Polêmico, Prior fez barulho dentro e fora do reality.

Daniel

O ator de 23 anos foi muito citado durante a temporada. Mais votado da Casa de Vidro, o gaúcho iniciou um romance com Marcela quando apareceu no confinamento e ficou conhecido pelas diversas punições que tomou. Vote na enquete BBB.

Pyong Lee – Enquete BBB

O hipnólogo de 28 anos foi o oitavo eliminado da temporada e causou polêmica quando foi acusado de assédio em uma das festa do confinamento.

Victor Hugo

O psicólogo de 26 anos ficou conhecido como ‘pombo‘ no reality depois de ser apelido por Prior em um dos paredões da edição.

Guilherme Napolitano

O modelo de 29 anos ficou marcado por se envolver em um triângulo amoroso durante o Big Brother Brasil 20. Vote na enquete BBB.

Bianca Andrade – Boca Rosa

A empresária de 26 anos foi a quinta eliminada do programa e ficou conhecida como ‘marketeira’ ao divulgar sua marca de maquiagem.

Lucas Gallina

Gallina, de 27 anos, ficou conhecido por não ter ajudado nas compras da casa da semana quando não doou nenhuma estaleca e acabou gerando uma grande briga com Thelma.

Hadson

O ex-jogador de futebol tem 39 anos e foi o terceiro eliminado da temporada. Vote na enquete BBB.

Enquete BBB – Petrix Barbosa

O ginasta de 28 anos gerou polêmica e deixou o programa no segundo paredão da edição.

Lucas Chumbo

Primeiro eliminado da vigésima edição do reality, o surfista de 25 anos apareceu pouco no programa.

