Ex-BBB Íris Stefanelli recebe crítica por plástica; veja antes e depois

Nesta segunda-feira (4), Irís Stefanelli, ex-BBB, publicou no Instagram uma foto ao lado do cirurgião plástico Heal Brein, que trabalha em Uberlândia, Minas Gerais. A ex-sister de 41 anos disse que a consulta se tratava de um check-up por conta de um procedimento estético e agradeceu a equipe do médico na legenda da imagem.

No entanto, nos comentários da publicação na rede social, a ex-BBB recebeu a opinião de uma seguidora que criticou a escolha de Íris de passar por procedimentos estéticos e chamou a apresentadora de ‘botocada‘. A ex-participante do Big Brother Brasil não gostou nada do comentário e rebateu a seguidora.

Ex-BBB Íris Stefanelli respondeu crítica no Instagram

Na publicação em que fez ao lado do cirurgião plástico, Íris recebeu o comentário da seguidora, que havia dito: “gente, essa mulher vai fazer mais o que? A mulher era tão bonita. Agora, ficando toda botocada”.

A ex-BBB não deixou barato e respondeu: “até parece que vou deixar de fazer botox no olho e tirar rugas só porque vai me dar título de ‘botocada’. Vai esperando”. A seguidora continuou soltando críticas após a rebatida de Íris e escreveu: “então fique botocada . Parecendo uma boneca inflável. Daqui a pouco estará fazendo parte da lista dos que mais exageraram em procedimentos estéticos e cirurgias plástica“.

Íris viveu triângulo amoroso no reality

Participante do Big Brother Brasil 7, a ex-BBB viveu um triângulo amoroso no programa. O vencedor da temporada, Diego Alemão, se envolveu com Fani Pacheco no começo da edição, mas pouco depois também viveu um romance com Íris.

