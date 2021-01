VÍDEO: Pyong Lee e esposa Sammy ‘trolam’ fãs sobre gravidez

Na quinta-feira (7), Sammy Lee divulgou um vídeo no Instagram que trolou vários fãs e conhecidos. A brincadeira envolvia Sammy e o marido Pyong Lee, ex-BBB 20, fazendo um anúncio importante. A influenciadora deu a entender que seria uma nova gravidez, mas logo revelou a verdadeira novidade. Confira:

Sammy Lee e Pyong Lee terão mais um filho?

No vídeo em que postou na rede social, Sammy apareceu com o marido, que estava com as mãos na barriga da esposa, simulando o anúncio de uma gravidez. Na legenda, ela escreveu: “demorei muito para anunciar para vocês, mas agora não dá mais pra esconder. Que essa fase seja cheia de saúde e muito amor. Vamos nos amar, para podermos amar o próximo”.

Sammy Lee, a esposa de Pyong Lee, então comentou no vídeo: “bastante gente desconfiou, e agora não dá mais para esconder né vida?” O ex-BBB concordou e a influenciadora revelou: “engordei durante a quarentena”.

Famosos se ‘revoltaram’ com a brincadeira

A trolagem de Sammy Lee e Pyong Lee não pegou apenas os fãs, mas famosos também. Isa Salles, participante do The Voice Brasil, brincou na publicação: “ai que ódio, já estava toda feliz que a Alice ia ter mais amiguinhos”.

A influenciadora digital Ale Prado já estava pronta para parabenizar Pyong Lee e Sammy Lee pelo novo bebê. “Eu já num tava indo dar parabéns não, né?”, escreveu a influencer. A embaixadora da Loreal Paris, Laura Brito, também comentou: “eu na vida”.

