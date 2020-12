Horóscopo de dezembro de 2020: suas previsões chegaram

O ano de 2020 não está sendo um ano fácil, muitas coisas acontecendo, sendo reveladas e surgindo uma necessidade maior de mudanças. E finalmente chegamos na última fase do ano, último mês, últimas oportunidades! Então o que esse mês tem a nos oferecer astrologicamente? Confira o horóscopo de dezembro.

O mês de Dezembro chega com Sol e Mercúrio no signo de Sagitário e a Lua em Gêmeos, que é o signo oposto complementar de Sagitário; Match perfeito para as relações, as novas amizades e novos conhecimentos. Começaremos esse mês animados, comunicativos, buscando novidade, aventuras e afim de fazer acontecer tudo o que não fizemos ao longo do ano. Aliás, estamos super empolgados com a aproximação do verão, férias e viagens. Opa, viagens? Será? A vontade é grande, mas ainda tudo continuará muito incerto.

A energia do sol e mercúrio em Sagitário nos estimula muito e muito a querer conhecer gente e experimentar todo tipo de novidade, esse aspecto nos deixa mais receptivos e com a mente aberta! O alerta geral pra esse mês é que, por conta desse aspecto, temos uma forte tendência de agirmos de forma muito impulsiva e não dar atenção aos detalhes, e aí jaz o perigo!

Para nos ajudar, temos Vênus em harmonia com Netuno, esse aspecto nos convida aos romances, às artes e à conexão espiritual. Podemos estar mais ingênuos também, mas encontraremos vários motivos para nos encantar e comemorar.

Horóscopo de dezembro: dia 14 tem Eclipse Total do Sol

No dia 14/12 irá acontecer um Eclipse Total do Sol, às 13:18 – horário de Brasília. Esse Eclipse ocorrerá no momento em que a Lua se cruzar com o Sol no signo de Sagitário. Como é um eclipse de Lua Nova, onde há a total ausência de luz, faz com que esse seja um momento de mergulho no nosso inconsciente, reflexões profundas pedindo para avaliarmos nossas crenças, nossa fé e nossas filosofias de vida.

Coisas passadas, como sentimentos, pessoas, situações e lembranças poderão surgir nesse momento nos forçando a olhar pra isso e ressignificar cada coisa que ressurgir daí. Eclipses solares também agem em situações que já não tem como se sustentar, escancarando na nossa cara a importância de finalizar aquilo, de pôr um ponto final!

E ainda teremos a entrada de Saturno (17/12) e também Júpiter (19/12) no signo de Aquário, fazendo com que esse seja de fato o início de um novo ciclo. E a ênfase desse aspecto consiste em estruturar o novo mundo que se apresenta, levando em conta interesses coletivos, mas com respeito às diferenças e às liberdades individuais. Esse período será um marco no avanço tecnológico!

E por fim, no dia 21/12, temos um evento de grande importância: o Solstício de verão e o ingresso do Sol no signo de Capricórnio. Aqui os dias serão mais longos e as noites mais curtas.

Natal e Réveillon, como será?

Em pleno Natal, teremos os planetas Marte e Plutão em desarmonia, o que indica um período de maior risco de perigos, acidentes e incêndios! É melhor ser muito cuidadoso até a virada do ano. Atenção!

Já no Réveillon, a desarmonia e entre Netuno e Vênus. O perigo aqui é de fantasias e ilusões, tanto na área das relações como em gastos financeiros. Muita, muita atenção para não cair em ciladas ou perder dinheiro, cartão, carteira, etc.

Horóscopo de dezembro para todos os signos do zodíaco

