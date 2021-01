Resumo BBB21: veja dos destaques da madrugada (31/1)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Resumo do BBB21: ainda não completamos 1 semana de reality, mas já tivemos conteúdo o suficiente no programa para ser assunto durante um mês inteiro. Além disso, é bem visível como as coisas mudam rapidamente na casa, tanto para quem vive o confinamento, como também para quem assiste tudo aqui fora, de um dia para o outro podemos começar a amar um participante e odiar totalmente aquele que achávamos ser nosso favorito. Para você continuar inteirado sobre o que acontece no reality show, reunimos os principais acontecimentos da madrugada deste domingo (31).

Após um dia de sábado tenso, marcado pelo Big Fone, que tocou três vezes, e uma festa que rendeu muita confusão, o começo de domingo, dia de votação, foi marcado pela apreensão:

Resumo BBB21: Carla chorou após conversa

A atriz desabafou com Fiuk sobre a difícil aproximação com Lumena, ela tem tentado fazer amizade com a baiana e interagir mais durante a convivência no reality, mas não tem recebido boas respostas da sister, que chegou a gritar com ela na madrugada de sábado, quando Carla tentou apartar a discussão entre Lumena e Lucas Penteado. Em resposta, Fiuk disse para Carla que a atriz devia ser “mais natural” na aproximação.

Após o papo com o filho de Fábio Júnior, Carla Diaz sentou para conversar com João Luiz na sala do BBB21 e acabou chorando. A atriz questionou o professor sobre suas atitudes na casa e pediu conselhos: “o que eu ouvi foi que eu não escuto, que corto as pessoas, e ainda no meu lugar, que é um lugar que não é meu de fala”. “Não estou sentindo isso em momento algum”, respondeu o mineiro, que disse que se disponibilizava para avisar Carla caso visse a atriz tendo atitudes erradas no reality.

Carla agradeceu e o participante completou: “você é muito legal, não teve nenhuma situação”.

https://twitter.com/DaniloohD/status/1355840237721821184

Projota criticou atitudes de Lucas – Resumo BBB21

Durante a madrugada, Projota sentou com Lucas Penteado para repassar os acontecimentos da última festa do confinamento, que terminou em confusão entre os participantes do BBB21 por conta de algumas atitudes de Lucas. Antes do fim da comemoração, Camilla de Lucas foi para o quarto e chorando chegou a dizer que o jogo estava afetando o psicológico do ator, que estava tendo atitudes feias na casa.

“Me decepcionei muito com você, por vários motivos das coisas que aconteceram aqui, mas me sinto responsável, na obrigação de vir falar com você, porque eu sei da contribuição que o meu trabalho teve na sua formação pessoal. E a partir do momento que entrei naquela porta e te vi, eu te dediquei meu amor, de graça irmão”, disse o cantor para o colega de confinamento do BBB21. Após as palavras do artista, Lucas disse que refletiria sobre o assunto.

Durante o papo, Projota criticou algumas atitudes de Lucas, mas ofereceu ajuda: “você foi hoje falar com a psicóloga, te ajudou? Eu te pago uma psicóloga [lá fora] se você não tiver essa grana. Se isso pode ser bom para você, te pago irmão”. O ator de Malhação chorou bastante com a oferta: “vai ajudar muito”. Resumo BBB21.

Fiuk desabafou com Lumena

Para completar o resumo da madrugada do BBB21: em papo na área externa, Fiuk desabafou sobre a forma que era e ainda é visto por algumas colegas de confinamento, por ser uma pessoa famosa. “É muito doido como as meninas achavam que sabiam quem era você pelos noticiários”, disse a sister.

“Do que falavam de mim na internet. Ninguém sabia de mim até agora, nada. Todo mundo fica supondo, porque fiz uma novelas aqui, apresentei um programa ali. As pessoas olham para mim aqui como se eu ainda fosse um personagem. É muito difícil pra mim lidar com isso”, contou o participante do BBB21.

