O que significa passar o ano novo de lilás em 2023?

Provavelmente, a maior parte das pessoas já escolheu a cor do look que vai usar no ano novo de acordo com as energias que quer atrair para 2023. Embora o branco seja praticamente uma escolha universal para a data, há quem prefira passar a virada com outras cores, como preto, verde, laranja ou lilás. E todas elas têm um significado. Vem ver!

O que acontece se passar o Ano novo de lilás?

O lilás é uma cor próxima do roxo, porém mais leve. As duas cores estão ligadas à espiritualidade e ao autoconhecimento e, de acordo com o Extra, lilás vai ser a cor regente de 2023 conforme a numerologia e a cromoterapia.

O lilás (ou violeta) é a cor do chakra coronário, que fica no topo da cabeça e tem uma função espiritual; funciona como nosso canal de comunicação com a sabedoria do universo, da espiritualidade. O lilás é capaz de atrair transformação por meio da estimulação da intuição.

Portanto, o lilás é a cor indicada para aquelas pessoas que buscam se conectar com a espiritualidade, que desejam ter mais sabedoria e desenvolver a intuição.

Significado das cores na virada do ano

Segundo o estudo da Psicologia das Cores, cada cor tem o poder de provocar um tipo de emoção diferente nas pessoas – a tendência é muito usada para ações de marketing com o objetivo de instigar determinados comportamentos no consumidor. Levando em conta o significado de cada cor de acordo com o misticismo, vale pensar no que quer atrair para o ano novo e, assim, escolher a cor do look que mais tem a ver com os seus desejos para 2023.

Quer saber o que significa cada cor? Veja:

Laranja é a cor do ano, segundo a astrologia. Essa cor está ligada à alegria, ao entusiasmo, à criatividade e, consequentemente, ao sucesso e à prosperidade. Se você quer atrair riqueza para o ano novo, portanto, escolha um look laranja.

Amarelo, tradicionalmente, é a cor escolhida por quem quer ter sucesso nas finanças no ano novo. Se você não abre mão do branco ou se não gosta de amarelo, uma dica é usar uma roupa íntima dessa cor, de preferência nova, para atrair dinheiro.

Dourado é uma variação brilhante do amarelo e é a cor do ouro. Sendo assim, já é possível saber o que essa cor tem o poder de atrair: dinheiro, riqueza, prosperidade. O mesmo acontece com o prateado. Use essas cores e brilhe no ano novo!

Verde é para quem quer atrair sorte e renovar as esperanças no ano novo. Os tons mais escuros atraem estabilidade e os mais claros atraem cura e alegria. O verde também está relacionado à confiança, à gentileza e à lealdade.

Branco, a cor preferida da maioria das pessoas, é a união de todas as cores e, por isso, tem uma energia ampla. Representa o desejo de paz e de boa sorte, mas também está ligado à espiritualidade, à purificação e à proteção.

Vermelho, a cor da paixão, é a dica para quem quer atrair um amor no ano novo. As pessoas que escolhem usar vermelho no ano novo também podem estar buscando começar o ano com energia e força de vontade, já que a cor tem essa vibração.

Azul é a cor do céu e do mar e, por isso, representa a inspiração, a amplitude, a sabedoria. O otimismo também é uma energia que o azul provoca e, portanto, quem quer começar o ano com as vibrações elevadas, pode escolher um look azul.

O que fazer para atrair sorte no ano novo de 2023?

No Brasil, os rituais para atrair boas energias no ano novo são muito comuns e muito praticados. No dia da virada, por exemplo, as praias costumam ficar lotadas de pessoas que querem pular sete ondas. Mas, é na mesa da ceia que as tradições para atrair sorte aparecem com mais frequência.

Além de evitar as aves que ciscam para trás, que podem evitar o progresso, as dicas são comer lentilha à meia-noite, comer romãs e guardar as sementes na carteira, comer 12 uvas (uma para cada mês do ano) e guardar uma folha de louro na carteira durante todo o ano novo. Segundo a superstição, brindar com champagne também tem o poder de atrair sorte para o ano novo.

