Seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 23 de novembro, pela primeira rodada do grupo F na Copa do Mundo do Catar

Horário e como assistir jogo do Marrocos x Croácia na Copa do Mundo hoje, 23/11

Atual vice-campeã do mundo, a Croácia estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira, 23 de novembro, diante do Marrocos pela primeira rodada do grupo F na competição. Com início às 07h (horário de Brasília), o jogo do Marrocos hoje vai ser no Estádio Al Bayt. As informações para assistir ao jogo da Copa hoje estão no texto a seguir.

Que horas é o jogo do Marrocos hoje na Copa do Mundo?

O jogo entre Marrocos e Croácia hoje está programado para começar às 07h (horário de Brasília) direto do Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

A transmissão segue o horário de Brasília, ou seja, torcedores que moram nos estados de Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha devem ficar atentos com as diferenças no horário.

Além disso, como o Catar está 6 horas à frente de Brasília, no Distrito Federal, todos os jogos são transmitidos aqui no Brasil no período da manhã e a tarde, em horários alternados de acordo com o calendário.

O Estádio Al Bay está localizado na cidade de Al Khor, no Catar. Com capacidade para receber 60 mil torcedores, o espaço foi o palco da cerimônia de abertura.

Marrocos vs Croácia data e hora de início

Que horas: 07h (horário de Brasília)

Onde vai ser: Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor, no Catar.

Quem vai apitar: Fernando Rapallini (ARG)

Quantos graus deve fazer: 20/21ºC

Onde assistir ao jogo do Marrocos x Croácia hoje na Copa?

Procurando saber onde assistir ao jogo do Marrocos com a Croácia hoje, pela primeira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo? Fique tranquilo torcedor, você tem as seguintes opções:

- GLOBO (TV aberta)

- SporTV (TV fechada)

- GloboPlay (aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com)

- Site do GE (no site www.ge.globo.com)

- FIFA+ (no site www.fifa.com ou aplicativo)

A Globo comprou todos os direitos de transmissão da Copa do Mundo da FIFA. Isso significa que só ela pode transmitir os jogos do campeonato na TV aberta e na fechada. Com transmissão em todo o Brasil, a partida de Marrocos e Croácia terá narração de Renata Silveira com comentários de Richarlyson, Zé Roberto e Sálvio Spinola.

Já no SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo, dá para assistir o jogo da Copa nesta quarta em todo o território nacional com Jader Rocha no comando e os comentaristas Kléberson, Renata Mendonça e Janette Arcanjo.

Para quem não vai estar em casa, as opções são o streaming GloboPlay, disponível também para quem não é assinante tanto no site como no aplicativo. É só fazer o cadastro com email e a senha na Conta Globo e ver todo o conteúdo da TV Globo ao vivo e de graça.

Tem também o FIFA+, com sinal aberto em todas as partidas no site (www.fifa.com) ou aplicativo. Se preferir, pode curtir no portal do GE também de graça.

Seleção e notícias da equipe de Marrocos

Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, será lateral-direito, enquanto Noussair Mazraoui jogará no lado oposto. O restante do XI deve se assemelhar ao time que venceu a Geórgia por 3 a 0 em amistoso na última quinta-feira, com exceção do provável retorno de Sofyan Amrabat no meio-campo.

O capitão Romain Saiss e Nayef Aguerd provavelmente serão os dois zagueiros, enquanto Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri , do Chelsea , apoiarão Sofiane Boufal no ataque .

Marrocos possível XI: Bono; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Goleiros: Bono, Mohamedi, Tagnaouti

Defensores: Hakimi, Mazraoui, Aguerd, Saiss, Dari, Attiat-Allah, Benoun, El Yamiq

Meio-campistas: Amrabat, Sabiri, Amallah, Ounahi, El Khannous, Jabrane

atacantes: Ziyech, Boufal, Aboukhlal, Harit, Ezzalzouli, Cadeira, En-Nesyri, Cheddira, Hamdallah

Seleção e notícias da Croácia

Com o veterano Luka Modric e o Chelsea Mateo Kovacic no meio-campo, a difícil decisão do técnico da Croácia, Zlatko Dalic , será escolher entre Bruno Petkovic e Andrej Kramaric para se juntar a Ivan Perisic no ataque.

É provável que Josip Stanisic comece como lateral-direito, enquanto Dejan Lovren e Josko Gvardiol atuarão no centro da defesa, assim como na vitória por 3 a 1 sobre a Áustria em setembro.

Croácia possível XI: Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Perisic

Goleiros: Livakovic, Ivusic, Grbic

Defensores: Vida, Lovren, Barisic, Juranovic, Sosa, Gvardiol, Stanisic, Erlic, Sutalo

Meio-campistas Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Majer, Jakic, Sucic

Atacantes: Perisic, Kramaric, Perkovic, Orsic, Budimir, Livaja

