Como assistir jogo do Arsenal hoje x Newcastle e horário – 03/01

Líder da Premier League com sete pontos de vantagem, o Arsenal entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Newcastle na décima nona rodada. Com início às 16h45 (horário de Brasília), o jogo do Arsenal hoje vai ser no Emirates Stadium, em Londres. Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir a partida ao vivo.

Onde vai passar jogo do Arsenal hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Arsenal hoje vai passar no Star + a partir das 16h45 (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos da Premier League, o canal da ESPN optou por não exibir o jogo do Arsenal e Newcastle nesta terça-feira. Só dá para assistir através da plataforma de streaming por assinatura.

Sim, para ter acesso ao conteúdo da Star + é necessário ser assinante. Acesse o site site (www.starplus.com) ou o aplicativo para encontrar os pacotes e preços.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+

Arsenal x Newcastle

Líder com 43 pontos, o Arsenal precisa manter a sequência de vitórias, que já chega a cinco seguidas na Premier League, para continuar na primeira posição. Com 14 triunfos, um empate e uma derrota, tem a melhor campanha da temporada, além do favoritismo para tornar-se campeão.

Do outro lado, o Newcastle vem na terceira posição com 34 pontos, contabilizando nove vitórias, sete empates e uma derrota na temporada da Premier League. Se vencer nesta terça-feira o grupo ultrapassa o Manchester City e assume a segunda posição da tabela, para colar no Arsenal.

Escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Gabriel Martinelli; Nketiah.

Escalação do Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Wilson e Saint-Maximin.

Jogos da rodada da Premier League

Além do jogo do Arsenal hoje, outros três embates serão realizados nesta terça-feira, 03 de janeiro, pela décima nona rodada do Campeonato Inglês.

Confira todos os horários e onde assistir cada um deles.

Terça-feira (03/01):

Leicester x Fulham - 16h45 (ESPN 2 e Star +)

Arsenal x Newcastle - 16h45 (Star +)

Everton x Brighton - 16h45 (Star +)

Manchester United x Bournemouth - 17h (ESPN e Star +)

Quarta-feira (04/01):

Southampton x Notitngham Forest - 16h30

Leeds x West Ham - 16h45

Aston Villa x Wolves - 17h

Crystal Palace x Tottenham - 17h

Quinta-feira (05/01):

Chelsea x Manchester City - 17h

