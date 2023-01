Fulham x jogo do Tottenham hoje: onde assistir e horário ao vivo - 23/01

Equipes disputam a rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo e exclusiva

O Tottenham vai buscar a recuperação no Campeonato Inglês nesta segunda-feira depois de perder dois clássicos seguidos nas últimas semanas. No Craven Cottage, o jogo do Tottenham hoje vai ser contra o Fulham pela 21ª rodada às 17h (Horário de Brasília). Se vencer não muda a posição, mas segue na parte de cima da classificação.

O Fulham ocupa a sétima posição da tabela com 13 pontos, vindo de derrota para o Newcastle na última rodada. Os Spurs perderam para o Manchester City em clássico inglês na rodada.

Onde vai passar o jogo do Tottenham hoje

O jogo do Tottenham hoje tem transmissão na ESPN e Star + às 17h, horário de Brasília.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal é quem exibe a partida entre Fulham e Tottenham nesta segunda-feira ao vivo para todo o Brasil. O torcedor deve sintonizar em seu televisor para curtir as emoções da Premier League.

Para quem não é assinante da TV fechada, dá para sintonizar o Star Plus, plataforma de streaming da Disney pelo navegador ou no próprio aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Craven Cottage

Onde assistir: ESPN e Star +

Richarlison no Tottenham

O brasileiro Richarlison foi anunciado como novo jogador do Tottenham, clube da Inglaterra, em junho de 2022. O atacante passou pelo Watford e depois o Everton antes de chegar ao clube londrino.

No entanto, a passagem do brasileiro está sendo bastante caótica. No clássico contra o Arsenal, no dia 15 de janeiro, pela Premier League, o atleta chegou a trocar farpas com o goleiro Ramsdale após a derrota para o time vermelho.

Pombo tem apenas 17 partidas disputadas com dois gols marcados, sendo ambas na Champions League.

Richarlison ainda não marcou no Campeonato Inglês desde que chegou ao Tottenha,.

Escalações do jogo de hoje:

Os anfitriões não podem contar com Kebano, lesionado.

Provável escalação do Fulham: Leno; Robinson, Ream, Diop, Tete; João Palhinha, Reed, Willian; Andreas Pereira, Cordova-Reid e Mitrovic.

O técnico Antonio Conte continua sem Lucas Moura.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Lenglet; Doherty, Hojbjerg, Bentacur, Sessegnon; Kulusevski, Richarlison e Kane.

Rodada da Premier League

Além do jogo do Tottenham hoje, outros embates também foram realizados pela vigésima primeira rodada do Campeonato Inglês no segundo turno.

Liverpool 0 x 0 Chelsea

Leicester 2 x 2 Brighton

Southampton 0 x 1 Aston Villa

West Ham 2 x 0 Everton

Bournemouth 1 x 1 Nottingham Forest

Crystal Palace 0 x 0 Newcaslte

Manchester City 3 x 0 Wolves

Leeds 0 x 0 Brentford

Arsenal 3 x 2 Manchester United

