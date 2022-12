Onde vai passar jogo do Manchester City hoje x Everton e horário (31/12)

Para continuar na cola da liderança, o Manchester City entra em campo neste sábado para enfrentar o Everton, no Etihad Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo do Manchester City hoje vai começar ao meio dia (Horário de Brasília). Se vencer, o time de Guardiola diminui a diferença com o Arsenal, atual líder.

Aqui está tudo o que você precisa para acompanhar a partida de futebol de hoje.

Onde vai passar jogo do Manchester City hoje ao vivo

O jogo do Manchester City hoje e Everton vai passar no Star +, a partir das 12h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, dá para assistir o jogo do Campeonato Inglês hoje só pela plataforma de streaming. O torcedor que é assinante pode acessar tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo.

Quem quer assinar é só escolher o pacote e curtir o conteúdo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Manchester City x Everton

Com 35 pontos na vice-liderança, o Manchester City tem apenas cinco pontos de diferença com o líder Arsenal. Se vencer neste sábado a vantagem cai, mas terá que torcer por um tropeço do rival na rodada. O elenco treinado por Guardiola contabiliza 11 vitórias, dois empates e duas derrotas na temporada.

Do outro lado, o Everton espera não repetir o mesmo erro da temporada passada, onde brigou para não ser rebaixado na reta final. Em 16º lugar com 14 pontos, tem apenas um a mais do que o primeiro time da degola. O elenco azul vai buscar a vitória neste sábado com o objetivo de se afastar do rebaixamento.

Escalação do Manchester City: Ederson; Laporte, Cancelo, Walker, Akanji; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Phil Foden, Haaland e Bernardo Silva.

Escalação do Everton: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Onana, Gueye; Gordon, Calvert-Lewin e Gray.

Haaland pode quebrar recorde

Na temporada 2022, o artilheiro da Premier League é Erling Haaland, do Manchester City. O norueguês de apenas 22 anos é o grande destaque do elenco, com faro para gol que nenhum outro atacante consegue igualar.

Este ano, Haaland pode quebrar um recorde no futebol. Segundo o portal UOL, a média de gols do jogador do City é de 1,42 na temporada.

O recorde de 95 anos é de 1,53, ou seja, Haaland tem tudo para quebrar esse número e ainda melhorar. O recorde pertence à Dixi Dean, do Everton, na temporada 1927/28.

Jogos de hoje na Premier League

Além do jogo do Manchester City hoje, a décima oitava rodada do Campeonato Inglês também apresenta neste sábado outros seis duelos.

Confira todos os horários e onde assistir cada um deles.

West Ham 0 x 2 Brentford

Liverpool 2 x 1 Leicester

Sábado (31/12):

Wolves x Manchester United - 09h30 (ESPN e Star+)

Manchester City x Everton - 12h (Star+)

Fulham x Southampton - 12h (Star+)

Bournemouth x Crystal Palace - 12h (Star+)

Newcastle x Leeds - 12h (ESPN e Star+)

Brighton x Arsenal - 14h30 (ESPN e Star+)

Domingo (01/01):

Tottenham x Aston Villa - 11h

Nottingham Forest x Chelsea - 13h30

