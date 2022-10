Qual canal assistir jogo do Manchester City hoje e horário - 29/10

Qual canal assistir jogo do Manchester City hoje e horário – 29/10

O compromisso do Manchester City neste sábado é com o Leicester. Enquanto um briga pela liderança, o outro precisa escapar do rebaixamento e, por isso, o confronto será acirrado. O jogo do Manchester City hoje vai começar às 08h30 (Horário de Brasília), pela décima quarta rodada da Premier League.

A partida entre Leicester e City será no King Power Stadium, com transmissão ao vivo em todo o Brasil.

Onde vai passar o jogo do Manchester City hoje

Quer saber onde vai passar o jogo do Manchester City hoje ao vivo? O canal da ESPN é quem vai transmitir a partida para todo o Brasil, às 08h30 (Horário de Brasília).

O canal está disponível somente em operadoras da TV fechada como Oi, Claro, Vivo e a Sky. Para quem também é assinante do Star + é só entrar no aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv e assistir.

Para tornar-se assinante acesse www.starplus.com.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: King Power Stadium

TV: ESPN

Online: Star +

Como vem Leicester e Manchester City hoje?

O Leicester não disputa competições internacional. Mesmo focado apenas no Campeonato Inglês, o elenco ocupa a décima sétima posição com 11 pontos, conquistados em apenas três vitórias, dois empates e sete derrotas no total das rodadas disputadas. Primeiro time fora da degola, pode se afastar ainda mais se garantir o triunfo neste sábado.

Do outro, o Manchester City tem a chance de ocupar a liderança, mesmo que provisoriamente. Com 26 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, o time de Guardiola ganha a partida neste sábado e sobe para a ponta da tabela. Classificado para as oitavas da Champions, o time contabiliza oito vitórias, dois empates e uma derrota.

Escalações:

Provável escalação do Leicester: Ward; Faes, Justin, Amartey, Castagne; Soumaré, Dewsbury-Hall, Barnes, Tielemans; Maddison e James Vardy.

Provável escalação do Manchester City: Ederson; Dias, Cancelo, Laporte, Stones; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Jack Grealish, Phil Foden e Haaland.

Leicester-Manchester City: últimos jogos

Manchester City 6 x 3 Leicester

Leicester 0 x 1 Manchester City

Leicester 1 x 0 Manchester City

Relembre como foi a última partida entre os clubes.



Classificação atualizada do Campeonato Inglês

Em qual lugar está o seu time favorito no Campeonato Inglês? Neste momento, catorze rodadas já foram disputadas na temporada.

1 Arsenal – 28 pontos

2 Manchester City – 26 pontos

3 Tottenham – 23 pontos

4 Newcastle – 21 pontos

5 Chelsea – 21 pontos

6 Manchester United – 20 pontos

7 Fulham – 18 pontos

8 Liverpool – 16 pontos

9 Brighton – 15 pontos

10 West Ham – 14 pontos

11 Brentford – 14 pontos

12 Everton – 13 pontos

13 Crystal Palace – 13 pontos

14 Bournemouth – 13 pontos

15 Aston Villa – 12 pontos

16 Southampon – 12 pontos

17 Leicester – 11 pontos

18 Leeds – 9 pontos

19 Wolves – 9 pontos

20 Nottingham Forest – 9 pontos

