Wolves x jogo do Manchester United hoje: qual canal vai passar ao vivo - 31/12

No último dia do ano, o Manchester United vai buscar os três pontos na casa dos Wolves na manhã deste sábado, 31 de dezembro de 2022, durante a 18ª rodada do Campeonato Inglês. No Molineux Stadium, o jogo do Manchester United hoje vai começar às 09h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa para assistir a partida de futebol deste sábado.

Onde vai passar jogo do Manchester United hoje

O canal ESPN e o Star + vão passar o jogo do Manchester United hoje e Wolves às 09h30 (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO em todos os estados do Brasil ao vivo.

Já a plataforma de streaming Star + só pode ser acessada por assinantes, tanto no site (www.starplus.com) como no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

Local: Molineux Stadium

TV: ESPN

LiveStream: Star + (www.starplus.com) e no aplicativo disponível por assinatura

Wolves x Manchester United palpites

Primeiro na zona de rebaixamento, o Wolves quer a vitória neste sábado para fechar o ano de 2022 fora da degola. Com 13 pontos, o elenco vai saltar até três posições se garantir os três pontos, além de precisar dos resultados de terceiros na rodada. O grupo coleciona três vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Manchester United é o favorito no duelo. Após a saída de Cristiano, o elenco venceu duas partidas, uma na Copa da Liga Inglesa e outra na Premier League. O principal objetivo é garantir os três pontos para continuar na busca pela parte de cima da tabela. O United está em quinto lugar com 29 pontos.

Escalação do Wolves: José Sá; Ait-Nouri, Kilman, Collins, Nelson Semedo; João Moutinho, Neves, Nunes; Guedes, Costa e Traoré.

Escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Luke Shaw; Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes; Antony, Rashford e Martial.

Onde Cristiano Ronaldo vai jogar?

Após uma entrevista polêmica para o jornalista Piers Morgan, o Manchester United anunciou o desligamento de Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo, enquanto o jogador defendia a Seleção de Portugal.

Na última sexta-feira, foi revelado o novo clube de Cristiano: Al Nassr, da Arábia Saudita. Nas redes sociais, o time divulgou uma foto onde o jogador aparece segurando a camisa do clube, nas cores amarelo e azul.

Por ano, o salário de Ronaldo será 200 milhões de euros, segundo o portal GE, garantido como o maior salário de jogador de futebol da atualidade. Ainda segundo a publicação do GE, o atacante deve assinar até 2025.

Jogos da rodada na Premier League hoje

Agora que você já sabe qual é o horário do jogo do Manchester United hoje, confira as informações sobre os outros confrontos do dia.

West Ham 0 x 2 Brentford

Liverpool 2 x 1 Leicester

Sábado (31/12):

Wolves x Manchester United - 09h30 (ESPN e Star+)

Manchester City x Everton - 12h (Star+)

Fulham x Southampton - 12h (Star+)

Bournemouth x Crystal Palace - 12h (Star+)

Newcastle x Leeds - 12h (ESPN e Star+)

Brighton x Arsenal - 14h30 (ESPN e Star+)

Domingo (01/01):

Tottenham x Aston Villa - 11h

Nottingham Forest x Chelsea - 13h30

