Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas desta quinta-feira (5)

A Liga Europa abre esta quinta-feira (05) de futebol com nove jogos na TV. Além disso, a Copa do Brasil e a Sul-Americana também possuem definição para as quartas. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de futebol de hoje na TV.

Brasileirão Sub-20

Internacional x Grêmio – 15h30 – Sportv

Copa do Brasil – Jogos de hoje na TV

Dois jogos de volta acontecem nesta quinta pelas oitavas de final. Assim, saiba onde assistir e quais os horários.

Palmeiras x Bragantino – 19h – Sportv e Premiere

Juventude x Grêmio – 21h30 – Sportv e Premiere

Copa Sul-Americana

Seis partidas são realizadas hoje. Os confrontos pela segunda fase definem quem serão os classificados para as oitavas. Todas possuem transmissão da CONMEBOL TV, disponível apenas em tv’s por assinatura.

Emelec x Unión Santa Fé – 19h15

Estudiantes De Mérida x Coquimbo Unido – 19h15

Atlético Tucumán x Independiente – 21h30

Universidad Católica x Sol de América – 21h30

Bahia x Melgar – 21h30

Junior Barranquilla x Plaza Colonia – 21h30

Europa League – Jogos de hoje na TV

A bola rola em vinte e quatro partidas da terceira rodada da fase de gruposnesta quinta pela competição europeia. Entretanto, apenas nove possuem transmissão.

Roma x Cluj – 14h55 – ESPN

Real Sociedad x AZ Alkmaar – 14h55 – ESPN +

Ludogorets x Tottenham – 14h55 – ESPN Brasil

Rijeka x Napoli – 14h55 – Fox Sports 2

Benfica x Rangers – 14h55 – Fox Sports

Leicester x Braga – 17h – ESPN

Arsenal x Molde – 17h – ESPN Brasil

Milan x Lille – 17h – Fox Sports

Feyenoord x CSKA – 17h – Fox Sports 2

