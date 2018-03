(Reuters) - A aquisição pela norueguesa Statoil junto à estatal Petrobras de uma fatia de 25 por cento no campo de Roncador, na Bacia de Campos (RJ) foi aprovada sem restrições pelo órgão antitruste brasileiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), segundo publicação no Diário Oficial da União nesta terça-feira.

O negócio, anunciado em dezembro passado, envolve 2,9 bilhões de dólares, sendo 2,35 bilhões no fechamento da operação e 550 milhões em "pagamentos contingentes relacionados aos investimentos dos projetos que visam o aumento do fator de recuperação do campo".

Após a transação, a Petrobras permanecerá majoritária em Roncador, com 75 por cento de participação.

"A cessão, pela perspectiva da Petrobras, traz a oportunidade de gerar caixa e financiar projetos prioritários no Brasil; já do ponto de vista da Statoil, a aquisição se justifica pela expansão de sua presença no mercado relevante e fortalecimento de seus planos de produção e exploração no Brasil", afirmou o Cade em seu parecer sobre o negócio.

Segundo o órgão, a Statoil vai ampliar sua participação no mercado, "sem, no entanto, gerar preocupação concorrencial".

(Por Luciano Costa)