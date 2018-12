SÃO PAULO (Reuters) - O consório Oliveira Energia-Atem venceu o leilão de privatização da unidade de distribuição de energia da Eletrobras no Amazonas nesta segunda-feira, ao apresentar a única oferta pela empresa em sessão de licitação na bolsa paulista B3.

Juntas, Olivera Energia e Atem já haviam vencido antes o leilão da distribuidora da Eletrobras em Roraima, a Boa Vista Energia.

Pela deficitária e endividada Amazonas Energia, o consórcio com as empresas apresentou lance sem deságio, que significa que não haverá redução nas tarifas dos clientes da elétrica do Amazonas quando os novos operadores assumirem o ativo.

(Por Luciano Costa)