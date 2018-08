O presidente da Natura, João Paulo Ferreira, afirmou que a companhia está preparando a marca para "ir ao mundo". Ele afirmou que a incorporação das marcas internacionais The Body Shop e Aesop pode "ajudar a levar a Natura para o mundo através da combinação de diversos canais de venda".

Ferreira participa do Latam Retail Show, evento que reúne empresas do setor varejista em São Paulo.

O presidente da Natura afirmou que a companhia está aprendendo a "expressar a marca" em novas geografias. Atualmente, a companhia já possui lojas com a marca Natura na França, nos Estados Unidos, na Argentina e no Chile. Já as marcas The Body Shop e Aesop estão em cerca de 70 países, afirmou.

Ferreira destacou ainda como um dos esforços da companhia a expansão das vendas em farmácias. A companhia atualmente já oferece algumas linhas de produtos em redes de farmácias parceiras. A iniciativa começou com a oferta de itens da linha Sou em drogarias das redes Raia e Drogasil.

"Estamos aprendendo com gente que entende como funciona esse canal (farmácia), quais as marcas que melhor se expressam. É um formato que oferece conveniência e também informação técnica", comentou. "Estamos planejando e vamos avançar muito em breve", concluiu.