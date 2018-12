SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projetou que as chuvas na região das hidrelétricas do Sudeste do país devem chegar em dezembro a 115 por cento da média histórica para o mês, abaixo dos 121 por cento estimados na semana anterior, enquanto a previsão para o Nordeste ficou em 99 por cento da média, ante 91 por cento anteriormente.

Em boletim semanal nesta sexta-feira, o órgão do setor elétrico ainda manteve estável a previsão para o comportamento da carga de energia, que deve fechar dezembro com avanço de 1,3 por cento ante o mesmo mês do ano passado.

(Por Luciano Costa)