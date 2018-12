(Reuters) - A Petrobras America, subsidiária da Petrobras, vai demitir mais de 50 empregados, ou mais de 33 por cento de sua força de trabalho em uma unidade de Houston, Texas, entre 28 de fevereiro e 31 de outubro de 2019, segundo documento visto pela Reuters.

O movimento ocorre como resultado da formação de uma joint venture em produção de petróleo nos Estados Unidos entre a Petrobras America e a norte-americana Murphy, segundo o documento, uma carta da área de Recursos Humanos da estatal aos funcionários.

Na nova empresa, a brasileira terá 20 por cento e a companhia dos EUA, 80 por cento.

A criação da joint venture foi concluída no início deste mês. Por meio do negócio, todos os ativos de petróleo e gás natural em produção situados no Golfo do México de ambas as empresas foram agregados na joint venture.

"É importante notar que a Petrobras America não faz parte de um sindicato nem está desrespeitando direitos aplicáveis. Adicionalmente, para ser observado, todos os empregados afetados foram notificados", disse a Petrobras, no documento.

A Petrobras America não comentou o assunto.

No Texas, a Petrobras ainda negocia a venda da refinaria de Pasadena para a norte-americana Chevron, de acordo com informações publicadas pela Reuters ao final de outubro, com base em fontes com conhecimento do assunto.

(Por Liz Hampton)