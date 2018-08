Com o excesso de aço no mundo, a indústria brasileira se agarra à esperança de que os projetos de infraestrutura saiam do papel nos próximos anos para voltar a crescer ao menos nos níveis pré-crise.

De acordo com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes, a siderurgia nacional não tem como operar no mercado externo diante de uma oferta tão grande da commodity e da perspectiva de crescimento econômico global baixo na próxima década. “A demanda do mundo está crescendo pouco, então temos que olhar para dentro. É vital que consigamos estimular o mercado interno e a ferramenta para isso é a infraestrutura”, afirma.

O novo presidente do Conselho Diretor do Aço Brasil, Sérgio Leite, diz que a expectativa do setor para obras de infraestrutura é positiva, visto que são investimentos considerados prioritários para o setor produtivo, mas que sofreram um rigoroso processo de deterioração. “O custo de transportar o produto que sai das usinas de São Paulo para o Nordeste é maior que o de trazer da China para essa região”, avalia.

Um estudo realizado pela e8 para o IABr analisando 54 obras do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, em fase de projeto ou anteriores – desconsiderando os que já estão em andamento –, mostrou que os mais importantes para a indústria siderúrgica são aqueles no setor de óleo e gás. São cerca de R$ 20,9 bilhões em investimentos previstos para este ramo, com um consumo de aço esperado de 7,9 milhões de toneladas do início ao fim das obras. As ferrovias ficam em segundo lugar neste quesito, diante de R$ 16,6 bilhões em aportes e um consumo de aço previsto de 384,8 mil toneladas.

A coordenadora do estudo, Eliana Taniguti, conta que se os sistemas previstos no PPI de óleo e gás, ferrovias, rodovias, aeroportos e portos forem construídos em aço, serão consumidas 8,4 milhões de toneladas do metal. “Com certeza haveria um impacto relevante, porque quando uma obra de infraestrutura mais extensa é realizada o setor já sente na hora”, explica a especialista.

Para ela, o grande impedimento para uma realização mais célere desses investimentos é a operacionalização, em um momento de economia desaquecida. “É difícil destravar essas obras. Tem que melhorar e investir, mas a estruturação do programa, a mecânica de aprovação do projeto e a falta de confiança do empresário precisam ser superados.”

Sérgio Leite entende que em um primeiro momento, os investimentos em infraestrutura terão que ser feitos pelo capital internacional. “Até que a administração pública volte a investir e, posteriormente, a iniciativa privada nacional tenha mais condições de atuar, dependemos dos estrangeiros.”

Em conversa com jornalistas durante o Congresso Aço Brasil, realizado nesta terça-feira (21), os executivos falaram sobre resistir às mudanças no programa de incentivos à exportação, o Reintegra, após a greve dos caminhoneiros.

Mello Lopes confirmou que a medida do governo será judicializada e que, nos próximos dez dias, o setor deve entrar com uma ação sobre o tema, que se somará aos processos que vêm sendo ajuizados pelas empresas individualmente.

Para atender às reivindicações dos manifestantes e fazer o desconto de R$ 0,46 no diesel, o Planalto reduziu de 2% para 0,1% a alíquota do benefício, que “devolve” às companhias exportadoras uma parte do valor das vendas de produtos industrializados via créditos do Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

O presidente da República, Michel Temer, compareceu ao evento e exaltou as reformas econômicas de seu governo e ignorou as críticas do setor siderúrgico à condução do comércio exterior de aço pelo Ministério da Fazenda.

Ainda ontem, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda) publicou os dados comerciais do setor em julho. As compras somaram 284,4 mil toneladas, registrando alta de 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Já as vendas de aços planos tiveram acréscimo de 4,1% na base anual, chegando ao patamar de 276 mil toneladas.

As importações, por sua vez, recuaram 5,5% sobre julho de 2017, chegando a 111,4 mil toneladas, e os estoques de aço mostraram alta de 0,9%, até 919 mil toneladas.