O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta terça-feira que tentará construir um texto consensual com líderes de bancada sobre o polêmico projeto que altera as regras eleitorais.

Segundo ele, o processo de discussão sobre eventual acordo continuará ocorrendo, para que o projeto seja analisado nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. “Na reunião de líderes, vamos iniciar a construção de um texto de consenso para o PL que altera as regras eleitorais. A intenção é corrigir o projeto, que ficou em análise 10 meses na Câmara”, disse Alcolumbre no Twitter.

Mais cedo, o presidente do Senado utilizou a mesma rede social para informar que levaria o tema à reunião de líderes, para que o colegiado definisse a análise da matéria. O senador afirmou que aproveitaria uma reunião com o relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha (PSDB-MA), e outros parlamentares.

Aprovado pela Câmara no início deste mês, o projeto altera a legislação eleitoral e partidária com a finalidade de modificar regras relacionadas a financiamento eleitoral, funcionamento da propaganda partidária e de gestão dos partidos políticos.

Alcolumbre chegou a tentar colocá-la em votação no plenário da Casa na última semana, mas desistiu diante da ausência de acordo. No parecer já apresentado, o senador Weverton (PDT-MA), defende a proposta e pondera que o fim das doações por pessoas jurídicas gerou dificuldades aos partidos políticos. “As alterações propostas pelo PL, ao mesmo tempo em que estimulam a eficiência na gestão dos partidos políticos, permitem a viabilidade dessas instituições essenciais à democracia”, argumenta, no relatório.

Um dos pontos criticado diz respeito ao projeto autorizar a utilização de qualquer sistema de gestão contábil para a prestação de contas partidárias. Para Weverton, “nada impede” que a Justiça Eleitoral preveja um padrão de dados abertos por meio de regulamentação da lei. Outra polêmica está relacionada à multa que será aplicada em casos de irregularidade, mas apenas nos casos em que houver conduta dolosa. A possibilidade de correção de dados até o julgamento da prestação de contas e a possibilidade de uso de recursos do Fundo para custear despesas com ações judiciais também foram apontadas como “retrocessos” por entidades.