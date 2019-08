Associações de magistrados, de policiais e de auditores fiscais resolveram se unir na manhã nesta quinta-feira (22) para pedir veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de abuso de autoridade.

Em ato no centro do Rio, o grupo empunhou cartazes e vestiu camisetas com dizeres como '#VetaBolsonaro' e 'Criminalidade x Investigação'. As demandas das associações vão além dos nove pontos que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, recomendou que o presidente barrasse. A presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj), Renata Gil, pede o veto total do projeto. E, caso ele seja sancionado, vê como ideal a retirada de 13 pontos do texto original, que surgiu no Senado e foi aprovado pela Câmara neste mês. Ela diz que, caso Bolsonaro aprove, a associação irá ao STF. /Estadão Conteudo