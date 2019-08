BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta sexta-feira uma autorização preventiva para Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para combate aos incêndios florestais nos Estados da Amazônia Legal, para entrarem em vigor a depender de cada governador apresentar um pedido.

A autorização foi publicada nesta sexta em uma edição extra do Diário Oficial.

De acordo com informações do Palácio do Planalto, os nove Estados da Amazônia Legal já concordaram com a GLO. No entanto, apenas Roraima já assinou o pedido.

Ao sair de uma reunião com Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o governador do Estado, Antonio Denarium confirmou que apresentou o pedido.

"Os Estados da região amazônica não têm condições hoje de fazer o combate aos incêndios florestais", disse Denarium. "O governo federal vai colocar as tropas que estão na região e se for necessário levará mais de outras regiões."

Essa é a primeira medida anunciada pelo governo depois das crise causada pelas informações de que os focos de queimada na Amazônia aumentaram mais de 80% em relação ao mesmo período do ano passado.

Bolsonaro irá fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV na noite desta sexta para anunciar as medidas que serão tomadas pelo governo para tentar combater os incêndios.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu; Edição de Alexandre Caverni)